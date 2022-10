Egy róka is kíváncsi volt a Kisvárda újpesti bukására + videó

Kettős emberhátrányban fejezte be a meccsét a Kisvárda. Ez önmagában is meglepő, de sokkal nagyobb meglepetés volt maga a végeredmény: az eddig önmagát kereső Újpest 4-0-ra legyőzte az előző szezon ezüstérmesét, a forduló előtt a második helyen álló Kisvárda csapatát. A mérkőzésre egy róka is kíváncsi volt, őt ki kellet vezetni a Szusza-stadionból.

Az Újpest első gólja öngól volt. Ritkán látható jelenet, amikor egy védő lábán felpattanó labda nagy ívben hull befelé a kapuba. Íme:

A folytatásban a hazaiak elefántcsontparti légiósa, Fernand Goure szerzett két gólt, majd a második félidőben a lilák csapatkapitánya, Simon Krisztián is betalált, kialakítva a 4-0-s végeredményt. A Kisvárda két kiállítása kilenc emberrel fejezte be a meccset. Az előző szezon ezüstérmese három forduló óta képtelen nyerni és gólt szerezni, az Újpest a Fradi elleni hazai 0-6 óta zsinórban két meccset nyert meg.

Fotó: Nemzeti Sport/Micheller Szilvia

A Kisvárda csapatkapitánya, Lucas értékelt a meccs után az M4 Sportnak.

Nehéz ilyenkor bármit is mondani. Keményen edzettünk az elmúlt héten. Úgy voltunk vele, hogy ma mindenképpen nyernünk kell, de sajnos a pályán már nem látszott rajtunk ez az akarat. Sokkal koncentráltabban kell játszanunk a jövőben. A második félidőben próbáltunk tisztességesebben játszani. Ugyanaz a csapat vagyunk, mint a bajnokság elején, most egy kis gödörbe kerültünk, remélem, hamarosan a szurkolóink segítségével ki tudunk mászni ebből.

A hazaiak fiatal játékosa, Katona Mátyás is elmondta a véleményét a találkozóról.

A végeredményt tekintve sima mérkőzésnek tűnt, de nem így volt, a Kisvárda jó csapat. Talán jobb most a kohézió a kezdő tizenegyben

– utalt Katona a Fradi elleni 0-6 óta tapasztalható újpesti fejlődésről.

Győzelmével az Újpest a nyolcadik helyre lépett előre a tabellán, a Kisvárda egy hellyel hátrébb szorult, jelenleg a harmadik.