A Red Bull bajnokavatásra, Horner merész lépésre készül

Másfél hete erősítette meg a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a korábbi híreszteléseket, miszerint a Red Bull 2021-ben nem tett eleget a pénzügyi előírásoknak, és többet költött a kelleténél. A bejelentés óta is ez a téma tartja lázban a sportág rajongóit – nem véletlenül, hiszen az FIA azóta sem közölt további információkat, így továbbra sem tudni, hogy a Red Bull pontosan mennyivel lépte túl a 147 millió dolláros limitet. Az sem derült még ki, milyen büntetést kapnak a vörös bikák. A szövetség előzetes meghatározása alapján széles a skála, pénzbüntetéstől a világbajnokságból való kizárásig terjedhet a megrovás mértéke, ugyanakkor utóbbira aligha kell számítani, tekintve, hogy az FIA az öt százalék alatti kihágást (amit a Red Bull elkövetett) enyhének minősít.

A rivális istállók viszont a kis túllépést is óriási szabályszegésnek tekintik, mivel már egymillió dollár extra költés hatalmas fejlesztési előnyt jelent a vétkesnek. Éppen ezért Zak Brown, a McLaren csapatfőnöke privát levelet küldött Mohammed bin Szulajmnak, az FIA elnökének, javaslatokat téve, hogy milyen büntetést érdemel a Red Bull. Brown úgy látja, a kihágást követő évben annyival kellene csökkenteni az istálló költségkeretét, amennyivel korábban többet vert el a megengedettnél, emellett pedig egy előre meghatározott összeget is levonni belőle. A csapatfőnök felvetette, a szabályozás is ráncfelvarrásra szorul, szerinte két és fél százalékig kellene kis kihágásnak minősíteni a túlköltekezést, mivel az öt százalék túl engedékeny hozzáállás.