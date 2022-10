Ez igen! Kis Veszprém, nagy csoda

A hazaiak keretében ezúttal sem szerepelhetett Éles Benedek és Széles Ákos. A horvát Filip Ivic remek teljesítménnyel kezdett a vendégek kapujában, csapata a kilencedik percben vezetett először (3-2). Eleinte jól működött, később viszont fellazult a Veszprém védekezése, ám a labdaszerzések utáni gyors ellenakciókat szinte mindig gólra váltotta a Magyar Kupa legutóbbi ezüstérmese.

A Chambéry egyre többet hibázott, Stranigg János vezérletével háromgólos hátrányból sikerült az egyenlítés, de a folytatásban, a meccs harmadánál újítani tudtak a franciák, és egy 4-0-s sorozattal elléptek. Ekkor úgy tűnt, már a szünetre eldőlhet a továbbjutás, ám a bakonyiak játéka a hullámvölgyet követően ismét hatékonyabbá vált, és egy félidő után csak egygólos hátrányban voltak.

A második felvonást parádésan kezdték a házigazdák, akik számára ekkor elérhető közelségbe került a bravúros továbbjutás. A Chambéry időt kért, de Miklós Gergő továbbra is bravúrosan védett. Csapata 6-1-es sorozatot produkált, és bár Stranigg egy kisebb sérülés miatt átmenetileg kivált a játékból, a sokkal kevesebbet hibázó veszprémiek lendülete nem tört meg. A franciák védekezése keményebbé vált, de erre is volt ellenszerük a hazaiaknak, és az 57. percben már hat találattal jobban álltak.

Az utolsó három percből kettőt emberhátrányban kellett lejátszania a Veszprémnek, ennek ellenére fél perccel a vége előtt a továbbjutásért támadhatott, és Stranigg a kilencedik góljával biztossá tette az elképesztő bravúrt!

A házigazdáknál Szmetán Péter, Hári Levente, Pulay Gábor és Kristóf Mátyás is négy-négy találattal, Miklós Gergő pedig kilenc védéssel zárt. A túloldalon Alexandre Tritta és Benjamin Richert is ötször talált be, Filip Ivicnek tíz védése volt.

Európa-liga selejtező, 2. forduló, visszavágó: Fejér B.Á.L–Veszprém–Chambéry Savoie Mont Blanc HB (francia) 31-25 (15-16). Továbbjutott: a Fejér B.Á.L–Veszprém 56-54-es összesítéssel.

Borítókép: Hatalmas csatában sikerült a bravúr (Forrás: Veszprém Megyei Napló)