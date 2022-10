„Mi vagyunk a Real Madrid” – Pérez megint riogat és fenyegetőzik

A Real Madrid szokásos éves közgyűlésén szólalt fel Florentino Pérez, aki kifejtette, hogy nem tett le az Európai Szuperliga életre keltéséről a közeljövőben. Az Európa legnagyobb futballklubjait tömörítő, kvázi a Bajnokok Ligáját leváltó és onnan a kisebb csapatokat kizáró sorozat régóta mozgatja a topklubok vezetőinek a fantáziáját a profitmaximalizálás érdekében, de tavaly áprilisban testet is öltött a kezdeményezés, amikor Pérez bejelentette az Európai Szuperliga létrejöttét.

Tizenkét alapító csapat csatlakozott a ligához (Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham), amelyet a nagyok közül a Paris Saint-Germain és a Bayern München kategorikusan elutasított. Természetesen az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) is mindent bevetett, perrel és súlyos szankciókkal fenyegetett, hiszen féltette legnagyobb értéke, a BL jövőjét.

Ugyanakkor arra nem számítottak a szakadárok, hogy a szurkolók és még a játékosok körében is nagy lesz az ellenállás, ezért mindössze néhány nap elteltével sorra kihátráltak a szuperliga mögül az alapítók, mígnem Pérez szinte egyedül maradt.

De a Real Madrid elnöke most újra a nemzetközi klubfutballt alapjaiban megreformáló ötlet mellett állt ki. – Egy probléma megoldásához legelőször fel kell ismerni a problémát. A sportágunk megbetegedett. Elvesztette a globális vezető szerepét – jelentette ki Pérez.

Hozzátette: – Nem szabad, hogy megtévesszen minket a Real Madrid legutóbbi BL-szereplése, amikor az egyenes kieséses szakaszban hét olyan meccsnek voltunk a szereplői, amelyek a lehető legnagyobb intenzitást és érdeklődést váltották ki. Ez mindössze a sorsolás eredménye volt, és persze a mi csapatunk nagyságáé. A kettő elegye nyújtott olyan látványt, amely felélesztette az izgalmat az emberekben. Épp ez a bizonyíték arra, hogy meg kell változtatnunk az európai kupákat, meccsről meccsre a legnagyobb csatákat kínálva a nézőknek, a legjobb csapatok között, a legjobb játékosokkal.

Pérez egy érdekes hasonlattal is előállt, a tenisszel példálózott:

– Rafael Nadal és Roger Federer negyvenszer játszottak egymás ellen tizenöt év alatt. Nadal és Novak Djokovics 59-szer találkozott tizenhat év alatt. A futballban mi mindössze kilencszer játszottunk a Liverpool ellen 67 év alatt. A Chelsea-vel négyszer néztünk szembe a teljes BL-történet alatt. Mi értelme megfosztani a rajongókat ezektől az élményektől?

A Real elnöke szerint klubja a világ vezető egyesülete volt az összes sportágat tekintve, de mostanra a 13. helyre csúszott vissza ezen a listán. – Megelőzött minket tizenkét klub a hagyományos amerikai sportágakból. Valamit nagyon jól csinálnak ott az Egyesült Államokban, mi pedig nagyon rosszul teszünk valamit itt Európában. A futball elvesztette a csatát a globális szórakoztatóiparban más sportágakkal szemben. Szükségünk van egy új, modern, transzparens vezetőségre, nem pedig olyanra, amely a múlt század vívmányain alapul.

Pérez azt is elárulta, hogy nemrég találkozott Nasser Al-Khelaifival, aki az Európai Klubszövetség elnökeként is bírálta az Európai Szuperligát, amelybe így természetesen nem léptette be klubját, a PSG-t. Pérez némileg fenyegetően megjegyezte: – Talán az elnök urat emlékeztetni kell arra, hogy mi vagyunk a Real Madrid. A vérünkben van a verseny.

Borítókép: Florentino Pérez (Fotó: MTI)