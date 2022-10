Történelmet írhat a kontinens elitjében a Diósgyőr

Többek között a soproniak remek szereplésének is köszönhetően – a legutóbbi négy Final Fourban ott voltak, egy arany-, egy ezüstérem és két negyedik hely a mérlegük – a Szekszárd is biztosan tagja a mezőnynek, amiért persze saját maga is sokat tett. Sőt, az idén még egy magyar csapat selejtezhet a főtábláért, és erre kerül sor mától Miskolcon. A jogot ugyanis a magyar bajnokság harmadik helyezettjeként a Diósgyőr érdemelte ki, majd sikeresen pályázott a selejtezőtorna megrendezésére is a FIBA-nál, tehát hazai pályán teheti meg a történelmi lépést.