Az Euroliga-győzelem után: „Sopron kis város, de mi nagy klub vagyunk!”

Márpedig ez történt: a Sopron Basket 60-55-re nyerni tudott a nála jóval esélyesebbnek tartott török sztárcsapat ellen. Ez pedig történelmi tett, hiszen magyar együttes még sohasem lett első az Euroligában, és ez a siker a magyar kosárlabda történetének egyik legnagyobb sikere. Az egyik kovácsa pedig a sportág hazai, még aktív legendája, a 37 éves Fegyverneky Zsófia, aki csapatkapitányként átvehette a győztesnek járó serleget.

Fotó: Tóth Zsombor / Sopron Basket

– Lehet, hogy most vissza kéne vonulnom, lehet, hogy most jött el a pillanat – nyilatkozta az ünneplés után az Origo helyszínen lévő tudósítójának. – Nem találok szavakat arra, hogy mi történt. Az egész meccset irányítottuk. Mindig csak egy támadásra és egy védekezésre koncentráltunk, a vége pedig az lett, hogy végig vezettünk és kontrolláltuk a meccset. Nem játszottam még csaknem tizennégyezer ember előtt, de azért vannak emlékeim arról, milyen az, amikor egy egész csarnok fütyül. Ezt ma semennyire sem éreztem tehernek vagy nyomásnak, így a kulcsszituációkban sikerült jó döntéseket hoznunk. Ez az út most a klub történetének legnagyobb bulijába vezet. Ez a magyar csapatsport-történelem egyik legnagyobb sikere. Szinte még le sem esett nekem. De van időnk megemészteni.

A török szurkolók nagyon irigyelhették azt a mintegy negyven magyart, akik eljöttek Isztambulba szurkolni a Sopronnak, hiszen ők valóban ünnepelhettek. A csapat ezt úgy köszönte meg, hogy a lelátón összeállt velük egy közös képre.

Fotó: Tóth Zsombor / Sopron Basket

A Sopron Basket mindössze 40 esztendős vezetőedzője hamar felkerült a csúcsra. A csapat ötödször jutott el az Euroliga Final Fourjába, korábban egy ezüstérem mellett három negyedik helye volt, most viszont felülhetett Európa trónjára. Gáspár Dávid ezt mondta a hivatalos sajtótájékoztatón:

– Mit is mondhatnék? Idejöttünk Isztambulba, és megnyertük az Euroligát – rengeteget dolgoztunk ezért! Természetesen a győzelem volt a célunk a tornán, és most valahogy fel kell fognunk, hogy el is értük, amire vágytunk. Hihetetlen, nagyon nehéz megmagyarázni, amit érzek. A kőkemény munka az edzéseken, a sok beszélgetés, a nehéz pillanatok, minden kifizetődött és működött ezen a napon. A legnagyobb tett, hogy végig, folyamatosan, az egész idény alatt hittünk abban a munkában, amit elvégeztünk. Hatvan pont alatt tartottuk a Fenert, használtuk a fegyverünket, ami három éve segít minket, a védekezésünket.

Fotó: fiba.com

A FIBA szakemberei Gabby Williamsnek adták át a döntő legjobbjának járó díjat. Az amerikai születésű, de francia válogatott játékos 16 pontot, 4 lepattanót szerzett, és adott 3 gólpasszt is.

– Még nem tértem magamhoz – jelentette ki a sajtótájékoztatón. – Ez igazi csapatmunka volt, mindenki hozzátett valamit, és sosem adtuk fel. Amikor az elődöntő után megkérdezték tőlem, hogy kit szeretnék ellenfélnek a fináléban, akkor a Fenert mondtam, mire sokan kinevettek. De egy sportoló ilyen élményekért játszik, mint ez a mai, amikor elcsendesítettünk tízezer tomboló szurkolót. – mondta angolul, majd magyarul hozzátette: – Mindenki soproni!

Fotó: Tóth Zsombor / Sopron Basket

Az elődöntőben a 27 pontjával az Európa-bajnok szerb Jelena Brooks volt a soproniak legeredményesebbje, a státuszában magyarnak számító játékos most 9-ig jutott, de a 11 lepattanójával óriási érdemeket szerzett a döntő megnyerésében.