A kor és a nem sem számít, mindenhol kitűnik az ifjú magyar tehetség

Megférnek egymás mellett a világversenyek és a tanulás Az UVSE felnőtt csapatának edzései heti kétszer reggel hatkor kezdődnek, emellett délutáni vízi, esetleg konditermi edzéseket és videózást is besűrítenek a programba. Hajdú a felkészüléssel és a világversenyekkel teletűzdelt naptára miatt az iskolapadból olykor hiányzik, de az oktatói segítségével mindent megtesz, hogy ez ne menjen a tanulás rovására. – A Csanádi Árpád sportgimnáziumba járok, ahol csak sportolók tanulnak. Úgy segítenek nekünk, hogy ha reggeli edzésünk van, és emiatt nem tudunk bemenni órára, akkor megpróbálják leadni nekünk a tananyagokat. Igyekszenek úgy időzíteni a dolgozatokat, amiket be kell pótolnunk, hogy ne egyszerre, az első napon kelljen túlesni mindegyiken. Most is folyamatosan tartottam a kapcsolatot az osztályfőnökömmel, Rúzsa Sándorné Szabó Judittal, aki otthonról drukkolt nekem, és megígérte, hogy bármiben segít – mondta az ifjú játékos, aki az uszodán kívül még nem találta meg az útját, egyelőre csak a vízilabdára koncentrál. Ezért nem is bánja, ha sportolóként néhány dologról le is kell mondania. – Nincs nagy hiányérzetem, mivel nekem sokkal többet ér egy világeseményre kiutazni, vagy meghívót kapni a felnőttválogatottba, minthogy mondjuk beüljek a barátaimmal a moziba. Tudom, hogy lemondásokkal jár a sportolók élete, de ezzel már megbékéltem. Nem is tudom pontosan, hogy miről mondok le, csak azt ismerem, amit átélek.