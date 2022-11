Antonio Conte nagyon kiakadt a Tottenham fütyülő szurkolóira

Félidőben hangos füttyszó kísérte a Tottenham labdarúgóit az öltözőbe, miután a Liverpool 2-0–ra vezetett az egymás elleni rangadón. Szünet után, a 70. percben Harry Kane góljával csökkent a különbség, de az egyenlítésre már nem futotta Antonio Conte csapatának az erejéből, így a 2-1-es vereség után csalódottan értékelt az olasz vezetőedző.

– Minden körülmények között tisztelnünk kell a szurkolókat. Ők a mi a szurkolóink, akik fizettek a belépőért. Ugyanakkor ha megkérdeznek a fütyülésről, azt mondom, hogy az kiábrándító volt, mert az is fontos, hogy mindig őszinték legyünk – fogalmazott Conte, akit a Daily Mail idézett.

Az olasz tavaly november 2-án, tehát alig több mint egy évvel ezelőtt vette át a Tottenham irányítását a csapat élén tiszavirágéletű Nuno Espírito Santótól. Conte azt hangsúlyozta, hogy még az építkezés szakaszában jár a klubbal, az aratás ideje még odébb van.

– Még az elején járunk egy folyamatnak. Az elmúlt egy évben sokat fejlődtünk, de ha valaki azt gondolja, máris készen állunk a győzelemre, akkor őszintén el kell mondanom, hogy az nagyon-nagyon nehéz lesz. Jelen pillanatban nem ígérhetek trófeákat, mert még messze vagyunk attól a szinttől. Messze vagyunk azoktól a csapatoktól, amelyek győzni szoktak, mert elég erős keretük van hozzá. Továbbra is időt és türelmet kérek. Ha ezt megértjük, minden rendben lesz. Mindenki győzni akar, én akarok győzni a legjobban. Ha megkapjuk az időt és a türelmet, az jó, ha nem, akkor majd meglátjuk, mi történik – jelentette ki Conte, akinek ez utóbbi mondata sejtelmesen hangzik.

Volt tovább is, Conte hozzátette: – Számomra a szenvedély és a lelkesedés a legfontosabb, muszáj, hogy érezzem ezeket. Nagyon-nagyon fontosak nekem.

A jelek szerint – és a füttyszó erős bizonyíték erre – Conte nem érzi Londonban a szenvedélyt és a lelkesedést, valamint a kért türelmet és időt sem kapja meg. Ha nem változik a helyzet, könnyen ki lehet találni, hogy mi történik majd, kimondania sem kell.

Az is igaz ugyanakkor, hogy épp Conte és csapata tehetne a legtöbbet a hangulat megváltozásáért, hiszen a szurkolók nem véletlenül fejezték ki nemtetszésüket. A Tottenham október óta a hét bajnokijából négyet elveszített, bár így is a negyedik helyen áll a tabellán, megelőzve többek közt a Manchester Unitedet, a Chelsea-t és a Liverpoolt is. Persze talán épp a nagy riválisok gyengélkedése miatt vártak volna többet az együttestől a szurkolók.

