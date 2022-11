Szoboszlai Dominik Messi, De Bruyne és Neymar társaságában

Remek formának örvend Szoboszlai Dominik az utóbbi időben: a Bundesliga legutóbbi fordulójában ismét gólpasszt adott, ezúttal a Hoffenheim ellen 3-1-re megnyert meccsen. Ez volt zsinórban a negyedik német bajnoki, amelyen Szoboszlai gólt készített elő, s közben a Bajnokok Ligájában a Sahtar Donyeck elleni találkozón gólt is szerzett.

Szoboszlai ebben az idényben 20 tétmeccsen két gólt és tizenegy gólpasszt jegyez, főként az utóbbi mutatója számít kiemelkedőnek. Nemcsak Lipcsében, nemcsak Németországban, hanem az öt legerősebb topligát tekintve is. Ezekben ugyanis Szoboszlai Dominik jelenleg a negyedik legjobb gólpasszadó az idény tétmérkőzésein, és nem akármilyen társaságba került az élmezőnyben.

Íme a vonatkozó toplista:

1. Lionel Messi (Paris Saint-Germain) 14 gólpassz

2. Kevin De Bruyne (Manchester City) 13

3. Neymar (Paris Saint-Germain) 12

4. Szoboszlai Dominik (RB Leipzig) 11

4. Alassane Plea (Mönchengladbach) 11

6. Serge Gnabry (Bayern München) 10

A nevek önmagukért beszélnek, de nem árt hozzátenni, hogy Messi az első halovány párizsi idénye után éppen újra a régi önmagát idézi, De Bruyne Pep Guardiola szerint a világ legjobbja és már David Beckham nyomában jár a Premier League-ben, Neymar pedig szintén nagy formát mutat a katari vb előtt a PSG-ben. Jelenleg velük tartja a lépést Szoboszlai a gólpasszok számában.

Szoboszlai máris jobb, mint tavaly

A 22 éves magyar egyébként már most több gólpasszt ért el, mint az előző teljes lipcsei évadjában, amikor több mint dupla ennyi meccsen (20 vs. 45) kilenc gólt készített elő. Igaz, akkor a gólokban állt jobban, tízszer volt eredményes, de ezt a számot még ebben az idényben is teljesítheti.

Borítókép: Szoboszlai Dominik (Fotó: AFP/Robert Michael)