Huszti tudja, mitől döglik a légy, a fehérvári szurkolóknak üzent

Ha belegondolunk, hogy a Fehérvár előző két vezetőedzője, nemrég Michael Boris, előtte pedig Szabics Imre is a csapat drukkereinek tüntetése után távozott, akkor a mostani főnök, Huszti Szabolcs joggal gondolhatja úgy, hogy fontos a jó kapcsolat a szurkolókkal. Talán ezért is köszöntötte fel a meccs utáni nyilatkozatában a Fehárvár ultráinak csoportját, a Red Blue Devilst, amely a születésnapját ünnepelte, és amely a csapat legutóbbi magyar edzőjét a többszörösen előadott „Szabics, takarodj” rigmusssal hatékonyan távolította el.

– Azzal kezdeném, hogy szeretnék gratulálni a Ferencvárosnak a csoportelsőséghez, és ahhoz, hogy a tavasszal is az Európa-ligában szerepelhet, mert szerintem ez az egész magyar labdarúgásnak jót tesz, nekünk is ilyen célokat kell kitűznünk magunk elé – kezdte értékelését Huszti. – A mai mérkőzés kifejezetten színvonalas volt, úgy éreztem, hogy sokáig dominálni is tudtunk, többet birtokoltuk a labdát, viszont többször meg tudott minket kontrázni a Ferencváros. A meccs végére mindent egy lapra feltéve támadtunk, szerkezetet váltottunk, 4-3-3-ban fejeztük be a meccset, Dárdai Palkónak sérülés miatt ki kellett hagynia egy kis időt, de mondtam neki a meccs előtt, hogy mindenképpen számítok ma a játékára, remek gólt is szerzett.

– Remélem az egyenlítő találat valamilyen szinten születésnapi ajándék volt a 30. évfordulóját ünneplő RBD-nek is!

– Nagyon tetszett a második gólunk után a csapat és a stáb reakciója, a gólörömnél lehetett látni, hogy mindenki nagyon együtt van, mindenki kiteszi szívét-lelkét azért, hogy sikeres legyen a csapat. Szerintem látszik a fejlődés rajtunk, de nem szabad ezzel megelégednünk, mennünk kell tovább, hiszen szerdán már Újpesten lépünk pályára.

Csercseszov a 89. percben bekapott gól és a győzelem elszalasztása ellenére nem volt elégedetlen játékosai teljesítményével, csupán a végeredmény szúrta a szemét: – Nem volt könnyű pályára lépnünk a csütörtöki mérkőzés és hosszú utazás után. Voltak helyzeteink, de sokkal jobban kellett volna kihasználni azokat, hogy elkerüljünk egy ilyen végeredményt. A játékosoknak azt mondtam, hogy külön kell választani a meccset és az eredményt. Magával a mérkőzéssel elégedettek lehetünk, az eredménnyel nem. Abszolút nem okozott meglepetést az ellenfél. A múlt évben is egy igazán kemény és nehéz mérkőzést játszottunk itt, igazából azt kaptuk, amire számítottunk.

