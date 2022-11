Lazára vette a meccs végét a Fradi, élt a lehetőséggel a Vidi

Elég egyetlen győzelem, és a szurkolók máris kiengesztelődnek? Vagy a Ferencváros Székesfehérváron is tömegeket mozgat meg. Nehéz eldönteni, mindenesetre, ha telt ház nem is volt, több mint hatezren ezren kilátogattak a Mol Aréna Sóstóba a meccsre. A Vidinek volt miért hajtania, legutóbb több mint két éve tudta legyőzni a Fradit, azóta egy döntetlen mellett hatszor is kikapott a legfőbb itthoni riválistól.

S aki a hazaiakért szorított, az kezdetben nem is csalódott. A Vidi már a 2. percben ziccerbe került, de Kastrati pontos beadását Kodro gyengén rúgta kapura, Dibusz gond nélkül hárított. A 10. percben aztán az FTC válogatott kapusa is verve volt, Kastrati remekül tekert ballal a hosszú felső felé, a labda lécről vágódott le.

Majd a Ferencváros szerzett vezetést... A 12. percben Botka beadááta gyanúsan blokkolta Lednev, de a játék még majd két percig zajlott a döntésig. A VAR lehetséges büntetőt jelzett, Bognár Tamás személyesen is ellenőrizte az esetet, mielőtt büntetőt ítélt. Kétségtelen, Lednev keze elvált a testétől, amikor a labdához ért. A 11-est Ryan Mmaee értékesített magabiztosan, a léc alá bombázta a labdát (0-1)

A gól nem vette el a Vidi kedvét, becsülettel támadott tovább, de ezután inkább már a Fradinak voltak nagy helyzetei. Laidouni találta el ziccerben Kovács kapust, Ryan Mmaee maradt le kevéssel a labdával, Zachariassen már-már gólt ünnepelt, de Kovács az utolsó pillanatban hárított, majd Besic tekert 16 méterről a kapufára.

A sok kihagyott helyzet csak a második félidőben bosszulta meg magát. Kastrati, a Vidi legveszélyesebb embere az 52. szépen lépett ki Fiola indításával, s higgadtan helyezett a bal alsóba (1-1).

Nem sokáig örülhetett a Fehérvár, az 56. percben a Ferencváros mesteri támadás végén visszavette a vezetést. Mercier szépen indított Zachariassent, aki okosan készítette le a labdát Ryan Mmaee-nak, aki keménye a léc alá vágta a labdát. A Fradi tavasszal is a marokkói válogatott csatár két találatával győzte le a Vidit... A két gól megnézhető az M4 Sport videóján.

A 62. percben Dibusz hatalmas bravúrral védte Kodro lövését. Izgalmas, színvonalas volt a mérkőzés.

A Ferencváros eldönthette volna a találkozót, de elpuskázta a helyzeteit. Előbb Traoré lőtt mellé úgy tíz méterről, majd az ő beadását Zachariassen a kapufára helyezte.

A hajrára a Fradi elvesztette a fonalat, nehezen érthető, ami Besiccsel történt. Sérülés miatt kétszer is lesétált a pályáról, Sztanyiszlav Csercseszov mégsem őt cserélte le, hanem Ryan Mmaee-t. A helyére bejött Esiti lelkén szárad a Vidi egyenlítőgólja.

Nego remek beadására Dárdai érkezett prímán, Esiti csak nézte, ahogy levált róla a ballábas támadó. A Fehérvár ezzel a góllal egyenlített a 89. percben.

Több gól már nem esett, maradt 2-2 a végeredmény. A Ferencváros győzelmet szórakozott el, de a Vidi nem érdemtelenül szerzett egy pontot.

Labdarúgó NB I, 14. forduló Szombat

Mezőkövesd–Kecskemét 2-1 (2-1), Városi Stadion, 1000 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Karnyicki (18.), Besirovic (42.), illetve Kállai (28., öngól)

Puskás Akadémia–Kisvárda 0-1 (0-0), Pancho Aréna, 1120 néző, jv.: Antal. Gólszerző: Ilievszki (93.).

Zalaegerszeg–Újpest 1-0 (1-0), ZTE Aréna, 2412 néző, jv.: Erdős. Gólszerző: Szalay (23.) Vasárnap

Vasas–DVSC 0-3 (0-3), Illovszky Rudolf Stadion, 2654 néző, jv.: Vad II. Gólszerzők: Dzsudzsák (10.), Szécsi (17.), Do. Babunszki (38.)

Paks–Honvéd 5-0 (2-0), Paks, 1711 néző, jv.: Berke. Gólszerzők: Papp (19.), Szélpál (40.), Szabó B. (52.), Varga B. (55., 68.)

Fehérvár–FTC 2-2, Mol Aréna Sóstó, 6121 néző, v.: Bognár T. Gólszerzők: Kastrati (52.), Dárdai P. (89.), illetve R. Mmaee (15., 58.) Az NB I állása: 1. Ferencváros 12 meccs 28 pont

2. Kisvárda 14 25

3. Kecskemét 14 24

4. Puskás Akadémia 14 21

5. ZTE 13 18

6. Paks 13 18

7. Debrecen 14 17

8. Fehérvár 14 16

9. Mezőkövesd 14 16

10. Újpest 14 13

11. Budapest Honvéd 14 13

12. Vasas FC 14 12 A 15. fordulót november 8–10. között, keddtől csütörtökig rendezik.

Borítókép: Ryan Mmaee két gólt szerzett (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)