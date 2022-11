Kuttor Attila tromfja: melyik is az NB I meglepetéscsapata?

A 18. percben Karnyicki fejes góllal szerzett vezetést a Mezőkövesdnek. Kállai öngóljával a Kecskemét a 29. percben egyenlített, de Szuhodovszki bombagóljával a hazaiak még a szünet előtt, a 42. percben visszavették a vezetést (2-1).

A találkozó az 58. percben dőlt el. Zeke buktatásáért a Kecskemét kapott büntetőt, ám Banó-Szabó lövését Piscitelli, a hazaiak olasz kapusa hárította.

A hajrában próbálkozott a Kecskemét, de nem tudott egyenlíteni, így a Mezőkövesd 2-1-re nyert.

A hazaiak a legutóbbi öt meccsükön tizenegy pontot szereztek, legyőzték a listavezető Ferencvárost és a most a második helyezett Kecskemétet is, Kuttor Attila csodát tett a csapattal. Immár nem is biztos, hogy a Kecskemét a szezon meglepetéscsapata. Szabó István együttese a második vereségét szenvedte el az évadban, a hatodik fordulóban a Fehérvártól kapott ki ugyancsak 2-1-re.

NB I, 14. forduló. Szombat:

Mezőkövesd–Kecskemét 2-1 (2-1), Mezőkövesd, 1000 néző, v.: Karakó. Gólszerzők: Karnyicki (18.), Besirovic (42.), illetve Kállai (28., öngól)

Puskás Akadémia–Kisvárda 17.00

ZTE–Újpest 19.30 Vasárnap:

Vasas–Debrecen 15.15

Paks–Honvéd 18.00

Fehérvár–FTC 20.00

Az M4 Sport minden mérkőzést élőben közvetít.

