A Fradi legendája nem akart infarkust kapni és másokat fúrva edzősködni

– Miért éppen Sügér?

– Mert a jobb fülemre rosszul hallok. Nem tudom, mi okozta, már elmúltam húszéves, amikor hirtelen megromlott a hallásom, és emiatt Ebedli Zoli elnevezett Sügérnek. A vicc az, hogy ő pedig a bal fülére majdnem süket. Egy meccs előtt külföldön sétálni ment a csapat, én Zoli jobb oldalán bandukoltam, azaz a jó fülek távol voltak egymástól, a többiek pedig mögöttünk azon röhögtek, hogy vajon hogyan halljuk így egymást.

– Azt hittem, ez is a családtól jött, mint a futball. Tudom, Péter bátyja az MTK-ban játszott az élvonalban, gondolom, onnan jött a példa.

– A nagybátyám vitt le a Fradiba, mert ismert ott egy edzőt, és akkor már Péter és a másik bátyám, János is ott játszott. Egy toborzón vettem részt hatvanhétben, a Gyáli úti földesen közénk dobtak egy labdát, és volt, akit elhívtak másnapra is. Amikor kiderült, hogy én is Rab-gyerek vagyok, azonnal kiválasztottak.