Lionel Messi már több gólt lőtt, mint a teljes előző idényben

Tavaly nyáron könnyes szemmel hagyta el a Barcelona csapatát Lionel Messi, hogy új életet kezdjen a PSG színeiben, de az első párizsi éve felejthetőre sikeredett. Akkor 34 meccsen 11 gólt és 15 gólpasszt jegyzett, ami önmagában persze nem rossz mutató, de Messi-mércével mégiscsak az, hiszen az argentin sztár pályafutása legeleje, 2006 óta nem zárt ilyen kevés találattal egyetlen idényt sem. Ilyen gondjai most aligha lesznek.

Messi már október végén meglőtte a 12. gólját ebben az évadban, azaz ha innentől kezdve egyet sem szerezne, már akkor is termékenyebb lenne, mint az előző kiírásban. Emellett a gólpasszokkal sem áll rosszul, a Troyes ellen már abból is a 13.-at osztotta ki, tehát ebben a mutatóban is megközelíti az előző idénybeli végteljesítményét.

Minden sorozatot figyelembe véve 17 meccsen 12 gól, 13 gólpassz – így áll jelenleg Messi, aki ezzel az összes topligát tekintve is a legeredményesebb játékosok között szerepel. Nem csoda, hogy a spanyol Marca már arról ír, hogy a Barcelona minden követ megmozgat azért, hogy visszaszerezze őt – akár már a januári átigazolási időszakban.

– A Messi-korszak nem úgy ért véget Barcelonában, ahogy szerettük volna – nyilatkozta nemrég Joan Laporta, a katalán klub elnöke. – Erkölcsi adósságunk, hogy Messi Barcelona-mezben fejezhesse be a pályafutását.