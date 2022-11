Kétszer nem sikerült, Kalmár reméli, harmadszorra összejön neki

Kalmár Zsolt gyerekkori álmát valósította meg azzal, hogy futballista lett, éppen ezért karrierjéről nem akar egykönnyen lemondani, hosszú időn keresztül kergetné még a labdát. A DAC játékosa úgy érzi, a tavaly márciusban, az Andorra elleni világbajnoki selejtezőn elszenvedett sérülése után megerősödve tért vissza a futballpályára. Természetesen a hosszú kihagyás megviselte, a Nemzeti Sportnak adott interjújában felfedte, mi érintette őt a legérzékenyebben.

– Amikor tudatosult bennem, hogy miről maradok le. Amikor közölték velem a pontos diagnózist, vagyis azt, hogy a keresztszalagom nagyobb része megsérült, egyúttal arról is tájékoztattak, hogy az elkerülhetetlen műtét milyen hosszú kényszerszünettel párosul, na, akkor elsírtam magam. Egy világ dőlt össze bennem, hiszen rögtön tudtam, lemaradok az Európa-bajnokságról.

Az Andorra elleni világbajnoki selejtezőt megelőző hónapokban a DAC-ban is remekül ment a játék, volt okom abban bízni, hogy a nyáron a szlováknál is erősebb bajnokságba igazolhatok. Ez tulajdonképpen egy másodperc alatt, egy balszerencsés mozdulat miatt elúszott – ezt volt nagyon nehéz feldolgozni. Az operációt követően viszont már csak az járt a fejemben, mit kell tennem azért, hogy a lehető leghamarabb visszatérhessek. Jóllehet volt ebben már rutinom, mivel korábban különböző sérülések miatt nem egyszer, nem kétszer kellett kimásznom egy meglehetősen mély gödörből. Mindamellett a rosszban is a jót kerestem: úgy voltam vele, ha eddig sikerült, ezúttal is megcsinálom!