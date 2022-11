Dzsudzsák Balázs győzelemmel és könnyekkel búcsúzott

A folytatásban is a magyarok előtt adódtak lehetőségek: Dzsudzsák távoli lövéssel késztette védésre Paszhalakiszt, majd később a gólpasszhoz még közelebb járt a búcsúzó középpályás, de beadása után Szalai Attila fejesét is védte a görög kapus. Az ellenfél viszont az első félidőben semmiféle veszélyt nem jelentett Dibusz Dénes kapujára, pedig ott volt a kezdőben a trabzoni Bakaszetasz is, aki néhány hét bombagólt lőtt a Fradi hálóőrének.

Talán Gustavo Poyet, a görögök uruguayi szövetségi kapitánya is felhívta az öltözőben csapat figyelmét arra, hogy nem szükséges ennyire illedelmes vendégeknek lenniük, mert a második félidőre szemmel láthatóan aktívabb ellenfél jött ki. Kaput viszont ekkor is Dzsudzsák talált, bár ebben a kísérletében kevesebb erő volt, mint az első félidőben.

Az 53. percben eljött az újabb ünnepélyes pillanat: Dzsudzsák Balázs lecserélése. A középpályás átadta a csapatkapitányi karszalagot Szoboszlai Dominiknek, majd a kispadtól távoli oldalvonalnál hagyta el a pályát, hogy tehessen egy tisztelet-félkört, amelyben szurkolókkal pacsizott, ölelkezett.

Mintha a játékosok is úgy érezték volna, hogy ezzel megvolt a csúcspont, kissé leült a találkozó, aztán egy komoly lökdösődés borzolta a kedélyeket, a görögök valamiért Sallaira haragudtak meg nagyon.

Nemcsak búcsúzó, bemutatkozó is volt a magyar válogatottban: Sallai helyett az utolsó húsz percre Dárdai Palkó kapott lehetőséget, aki csak a sérülések miatt, utólag került Rossi keretébe.

A szintén csereként beszállt Ádám Martin sistergős lövéssel jelezte, hogy ő még nem érzi befejezettnek a találkozó érdemi részét, de a görög kapus hárított.

A nyolcvanegyedik percben pedig a semmiből egyenlített Görögország: a gólpasszos Styles ezúttal saját kapuja előtt okozott veszélyt, felrúgta Bakaszetaszt, a büntetőt a sértett váltotta gólra.

A hosszabbításban Rossi még egy újoncot avatott: Dibusz helyét Szappanos Péter foglalta el a kapuban. Lejött Szoboszlai is, Kalmárnak adta át a helyét, néhány másodperccel később pedig szabadrúgást kaptunk.

S ha már Dzsudzsák és Szoboszlai nem volt a pályán, akkor Kalmár Zsolt lőtt a kapuba!

Sok mindenre ezek után már nem volt idő, a magyar válogatott megérdemelt győzelemmel köszönt el a csodálatos 2022-es évtől és Dzsudzsák Balázstól.

Felkészülési mérkőzés Magyarország–Görögország 2-1 (1-0)

Gól: Sallai (15.), Kalmár (93.), illetve Bakaszetasz (81., 11-es)

Borítókép: Dzsudzsák Balázs átadta a stafétát és a karszalagot Szoboszlai Dominiknek (Fotó: MTI/Illyés Tibor)