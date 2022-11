Dzsudzsák Balázs meglepetéssel készül a búcsúmeccsére

– Egyrészt felejthetetlen élmény a bemutatkozás, másrészt visszagondolva arra, hogy akkor átszállással mentünk Görögországba, kézzelfogható, milyen fejlődés állt be a válogatott és a szövetség körülményeiben azóta. A görögök ellen volt az első meccs, az első gól, nyilván nagyon kerek lenne a történet, ha ellenük születne az utolsó gólom is. De nem akarok erre rágörcsölni, felszabadultan szeretnék játszani, és ugyanezt várom a csapattól is, aztán ha fent úgy akarják, akkor összejön a gól is. Ha mégsem így alakul, viszont nyerünk, és én tisztesen helytállok, ahogy sok éven keresztül, és fel tudom spannolni a csapattársakat, akkor boldogan fogok búcsúzni – mondta Dzsudzsák Balázs pénteki búcsú-sajtótájékoztatóján.

A középpályás eddig száznyolc meccse alatt számos csodás pillanatot és több kellemetlen kudarcot is megélt a nemzeti csapattal, de ki tudta választani a legkedvesebb és a legrosszabb emlékét is ezek közül.

A csúcs a 2016-os Eb-meccs a portugálok ellen, azért is, mert hosszú idő után megadtuk a generációmnak, hogy kijutottunk egy nagy tornára. Ott egy nem akármilyen csapat ellen lőttem két gólt, ezt a pillanatot semmi nem überelheti a karrieremben.

A mélypont az andorrai vereség volt, az semmilyen szempontból nem ütötte meg a magyar válogatottban elvárt színvonalat. De még ebből is sokat tanult a magyar labdarúgás, illetve személy szerint én is, fontos volt a személyiségemre nézve, hogy vállaltam: nemcsak a nagy sikerek idején, hanem a kudarcokban is én vagyok a csapat kapitánya.