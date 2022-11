Készül Dzsudzsák búcsúztatására a magyar drukkerek kemény magja

A Carpathian Brigade Facebook-posztban tudatja, hogy készül Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsére a magyar labdarúgó-válogatottban. A szurkolói csoport az alábbi üzenetet fogalmazta meg a Görögország elleni mérkőzés előtt:

„Szeretnénk néhány gondolatot megosztani Veletek a holnap esti találkozóval kapcsolatban. A honi futballvilágot érintő közbeszédben, illetve a világháló különböző platformjainak kommentmezőiben hosszú ideje elengedhetetlen téma, hogy ki és mit, miként érdemel vagy éppen nem érdemel meg. Tegyük fel először is azt a kérdést, hogy ezt pontosan kinek volna tisztje eldönteni? Mi úgy érezzük, hogy nem nekünk. Ezért nem is fröcsögünk az interneten indokolatlanul. A lelátókon lehet (kell) véleményt nyilvánítani. Nem árulunk el nagy titkot vele, hogy meg is fogjuk tenni. Elöljáróban pedig megemlítenénk, hogy nem felejtünk. Nem felejtjük többek között 2014. október 11-et és 2016. június 22-t sem. A feledhetetlen élményeket az ember nem felejti el, pláne nem egy fanatikus. A feledhetetlen élményekre jó szívvel gondolunk vissza” – írják a drukkerek.