Sallai Rolandnak csak néhány milliméteren múlt a szeme világa

– A legfontosabb, hogy úgy tűnik most, jól van, elvileg jól sikerült a műtét, szerdán még benn kell maradnia a kórházban, de bízunk benne, hogy csütörtökön már kiengedik – mondta Sallai Tibor, aki az eset után kiutazott a fiához Freiburgba. – Rendkívül fel vagyok dúlva, mivel kiderült, hogy a műtétre azért van mindenképpen szükség, mert a fiam szeme világa forgott veszélyben. Mire lement a duzzanat, és ki tudta nyitni a szemét, már jól látható volt, hogy az a szeme hátrébb van, mint a másik, emiatt kettős látása alakult ki. Ráadásul a műtét közben is felléptek komplikációk, akkor derült ki – ezt a röntgen sem tudta kimutatni –, hogy a szeme mögötti üregben több csontja is eltört, ezért csúszott hátrébb a szeme. Így oda fémlemezt kellett beépíteni, ami valószínűleg végleg benn is marad. Az orvosok elmondása szerint nagyon bonyolult műtét volt, szerencsére jó kezekben volt, egy nagyon híres és elismert szemspecialista végezte el a beavatkozást. Most még megfigyelés alatt áll, hogy nem vérzik-e be a szeme, mert ha igen, akkor esetleg újabb műtétre lesz szükség, de abszolút bizakodóak vagyunk.

Fotó: AFP/Federico Gambarini

Sallai Tibornak az orvosok azt mondták, a teljes gyógyulás három hónapot is igénybe vehet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Sallai Roland ennyi ideig nem edzhet vagy játszhat, speciális arcvédővel erre már néhány hét múlva sor kerülhet. A Nemzetek Ligájában tehát nem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány Németország és Olaszország ellen. Az édesapa egyébként nagyon nehezményezi, hogy a mérkőzés játékvezetője csak sárga lapot adott az eset után a leverkuseni védőnek, az pedig felháborítja, hogy a német szövetség utólag, a felvételek alapján sem tiltja el Jonathan Taht.

Borítókép: Sallai Roland az orvosok szerint néhány hét múlva elkezdheti az edzéseket (Fotó: AFP/Tom Weller)