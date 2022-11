Egyelőre egyetlen emberről szól a görögök elleni mérkőzés

Az ellenfél kiválasztása tökéletes, akár szimbolikusnak is nevezhetjük, Dzsudzsák Balázs pályafutásában ugyanis fontos szerepet töltöttek be a görögök elleni találkozók. A legemlékezetesebb számára alighanem a 2007 júniusában rendezett meccs volt, mert éppen Görögországban, egy Eb-selejtezőn debütált a címeres mezben. Szűk egy évvel később az első gólját is a görögök ellen szerezte Budapesten, és most ellenük is búcsúzik a válogatottságtól a 35 éves korábbi csapatkapitány.

A csapat már csütörtökön éjszaka visszatért Luxemburgból, ahol 2-2-es döntetlent játszott felkészülési mérkőzésen, és azóta már a vasárnap esti mérkőzés, valamint természetesen Dzsudzsák Balázs a téma. Marco Rossi vasárnap délután azt is elárulta, milyen szerepkörben számít rá:

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

– Ő lesz az egyik tízes a három, négy, kettő, egyes felállásban. Balázs kiváló minőségű, ma is aktív játékos, klubjában meghatározó. Egészen biztosan a legjobbat fogja nyújtani, és segíteni fog minket. Eleinte Sallai Roland lesz a csatár, aztán menet közben felhasználom erre Ádám Martint is. Egyelőre ez az elgondolás.

Ezután a szövetségi kapitány a jövő érdekében kicsit visszapillantott csütörtök estére, amikor elmondta, hogy szembe kell nézni a hibákkal, hogy azokat ne kövessék el újra, Luxemburgban például az első bekapott gólnál jelentős hiba történt, ezeknek a számát kell redukálni. A játékosok közül Dibusz Dénes is beszélt Dzsudzsák Balázsról:

– Nyilván ad egy különlegességet, hogy ez lesz Balázs búcsúmeccse. Nagyon szép pályafutása volt, száznyolc és százkilenc válogatott meccset sem adnak véletlenül. Megdolgozott mindegyikért. A csapattól az lenne a legnagyobb ajándék, ha győzelemmel tudna búcsúzni tőle.