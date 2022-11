Szoboszlai vezér akar lenni, Rossi keményen értékelt

– Ahhoz képest, amiről álmodtam, hamarabb jött el ez a pillanat. Úgy gondolom, lehet, hogy épp erre vágytam – nyilatkozta Szoboszlai Dominik az M4Sportnak a 2-2-re végződött találkozó után arról, hogy mit jelent neki a csapatkapitányi karszalag. – Huszonkét évesen megkaptam ezt a bizalmat a főnöktől és a csapattól. Szükségem van arra, hogy vezéregyéniséggé váljak. Egyedül semmire nem lennék képes, a csapat is kellett hozzá, hogy ezt a bizalmat megkapjam.

Szoboszlai a magyar válogatott teljesítményét szűkszavúan értékelte. – A fő tanulság, hogy már nincs olyan csapat, amely ellen könnyű nyerni válogatott szinten. Minden egyes alkalommal száz százalékot kell kitenni a pályára – fogalmazott.

Szoboszlai a magyar válogatott legjobbja volt Luxemburgban, a találkozó után Marco Rossi is dicsérte őt.

– Igazi vezér, erős karakter, amilyenből kevés van az ő korában. A játékosok megbeszélték, az a helyes döntés, ha ő lesz a csapatkapitány. Nemzetközi szinten elismert a képességei miatt, de a legfontosabb mégiscsak az, hogy biztos lehet abban, ezt a felelősséget elbírja, és nem hátráltatja a fejlődését.

Még nem topjátékos, de hamar az lehet belőle

– jegyezte meg a szövetségi kapitány a sajtótájékoztatón.

Rossi elismerte, akár ki is kaphattunk volna

Marco Rossi természetesen csalódott volt az eredmény miatt, de nem volt dühös, higgadtan hívta fel a figyelmet arra ismét, amit már többször elmondott: a magyar válogatott jó csapat, de az eredmények nem jönnek maguktól, csak tökéletes összpontosítással lehet eredményes a válogatott.

– Jó csapat a miénk, de ha nem játszunk százszázalékos koncentrációval, és nem sikerül hibák nélkül lehozni a meccset, mindig nehéz lesz. Adtunk nekik egy gólt az elején, utána visszajöttünk, jó dolgokat is produkáltunk, de amikor vezettünk 2-1-re, és voltak helyzeteink, amikből betalálhattunk volna, elkerülhető gólt kapunk. Ha Dibusz nem véd nagyot, ki is kaphattunk volna 3-2-re. Két lábbal a földön kell maradnunk, koncentráltnak lennünk, mert nem gondolhatjuk, hogy a győzelmek maguktól jönnek majd. A labdarúgásban benne van a hiba természetesen, és tudtuk, hogy nem lesz egyszerű feladat Luxemburg ellen, jó eredményeket ért el a közelmúltban. Arra kell gondolnunk, miben kell fejlődnünk, egyértelmű a véleményem, megbeszéljük a srácokkal. A legfontosabb, hogy mindenki tudja, a győzelemhez muszáj százszázalékosnak lenni.

Rossi a csütörtöki meccsről az Európa-bajnoki selejtezőkre gondolva is fontos megállapítást tett:

Ahogy nehéz Luxemburg ellen, úgy nehéz lesz Bulgária, Montenegró és Litvánia ellen is.

Ádám Martinnak fejlődnie kell, a jövő a fiataloké

Rossi örül Németh András góljának, elégedett volt Ádám Martinnal, de azt sem hallgatta el, hogy tőle még több munkát vár el. – Ádám Martin rengeteget harcolt, a hozzáállásával kapcsolatban nem lehet rossz szavam, de ő is tudja, hogy fizikálisan fejlődnie kell, mert nemzetközi szinten ez nem elég. Fejlődnie kell, és ezt meg is teszi. Németh András jól szállt be, a képességeivel kapcsolatban sosem volt kétségünk, és természetesen folyamatosan megkapja ezután a meghívót, de fejlődnie kell, és több játékpercet kell kapnia a klubjában, meccsekre van szüksége. Örülök a góljának, amit szerzett, és örülök Baráth Péternek is, hiszen fiatal játékosként ő is megkapta a lehetőséget a válogatottban. A jövő a fiataloké.

Németh András: Óriási megtiszteltetés

Németh András góllal debütált a válogatottban, így neki a döntetlen dacára felejthetetlen élmény marad a mérkőzés.

– Óriási dolog és óriási megtiszteltetés, hogy képviselhetem Magyarországot. Nagyon örülök neki, hogy az első meccsemen sikerült gólt szereznem, de a végeredmény lehetett volna jobb – mondta a mérkőzés után.

Borítókép: Szoboszlai volt a válogatott legjobbja Luxemburgban (Fotó: MTI/Kovács Tamás)