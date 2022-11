Willi Orbán pechje ellenére folytatódott az RB Leipzig nagy sorozata

– Ha az idei utolsó bajnokin, szombaton megverjük a Werder Brement, akkor biztos BL-helyen várjuk a tavaszi folytatást, ideális esetben másodikként, és jövőre az éllovas Bayern München ellen kezdünk. Ahogy most ránézek a csapatra, még mindig a bajnoki cím lebeg a szemem előtt, de azért még sokat kell tenni – nyilatkozta csütörtökön Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig középpályása a lapunknak adott exkluzív interjúban.

A Bundesliga 15. fordulóját a Leipzig a tabella ötödik helyéről várta, a második Union Berlin és a harmadik Freiburg vasárnap játszik egymással Freiburgban, és a negyedik Eintracht Frankfurt is holnap lép pályára Mainzban. Így a lipcseiek számára adott volt a lehetőség, hogy már ma felugorjanak a tabellán a második helyre a Bayern München mögé. Gulácsi Péter térdműtétje után rehabilitációs kezelésekre jár, Szoboszlai és Willi Orbán azonban – ahogyan azt megszokhattuk – Brémában is ott volt a lipcseiek kezdőcsapatában. Marco Rose együttes nagy formában van, a legutóbbi tizenkét tétmeccsén tíz győzelmet és két döntetlen könyvelhetett el, s ötös nyerő szériát tudhatott maga mögött. A forduló előtt azonban a Werder Bremen csak négy ponttal volt lemaradva tőle a tabella nyolcadik helyét elfoglalva. Igaz, az előző körben 6-1-es vereségbe szaladt bele a Bayern München otthonában.

S most a Weserstadionban is hamar hátrányba került. A vendégek labdát szereztek a brémai térfélen, ebben Szoboszlainak is szerepe volt, Emil Forsberg indult meg középen, majd jó ütemben balra tette a labdát André Silvának, aki 13 méterről a bal alsó sarokba lőtt (0-1). Szoboszlai agilisen játszott, és Orbán is kivette a részét a párharcokból, egy kisebb fejsérülés után nagy kötéssel folytatta a mérkőzést. A Gulácsit helyettesítő Janis Blaswich az első félidőben két nagy bravúrt is bemutatott, szünetre 1-0-s lipcsei vezetéssel mehettek a csapatok. Fordulás után Szoboszlai szöglete után Orbán fejese elkerülte a kaput, nem sokkal később Szoboszlai a kapu előtt Christopher Nkunkut szolgálta ki, aki a kapu mellé lőtt.

Az 56. percben váratlanul egyenlített a Werder, Christin Gross a tizenhatos bal sarkától célozta meg a lipcsei kaput, a lövése felperült Orbán lábáról, így védhetetlenül vágódott be a bal felső sarokba (1-1). A 70. percben azonban a vendégek visszavették a vezetést, a kilépő Xaver Schlager volt eredményes (1-2). A 74. percben Szoboszlai 16 méteres lövését a brémai kapus, Jirí Pavlenka éppen André Silva elé ütötte, aki nem élt a lehetőséggel. A 83. percben Szoboszlait lecserélték, az eredmény pedig már nem változott. Az RB Leipzig 2-1-re győzött, a tabella második helyére lépett, s ha vasárnap számára kedvezően alakulnak az eredmények, ott is maradhat.

Bundesliga, 15. forduló:

pénteken játszották:

Mönchengladbach–Dortmund 4-2 (3-2)

szombat:

Werder Bremen–RB Leipzig 1-2 (0-1)

Augsburg–Bochum 0-1 (0-0)

Hertha BSC–Köln 2-0 (1-0)

Hoffenheim–Wolfsburg 1-2 (1-1)

Leverkusen–Stuttgart 2-0 (1-0)

Schalke–Bayern München 18.30

vasárnap játsszák:

Mainz–Eintracht Frankfurt 15.30

Freiburg–Union Berlin 17.30

