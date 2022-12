A Fradi kapusa az elmúlt tíz hónapban egyéni sportolónak érezte magát

Bíró a NEKA elleni bajnoki mérkőzésen szerepelt ismét a Ferencváros kapujában. – Nagyon jó volt csatlakozni a társaimhoz. Amikor az ember egyedül dolgozik a gyógytornászokkal, szinte egyéni sportolóvá változik. Az öltözőben persze együtt voltunk, de nem egy időben tréningeztünk, szinte sohasem ugyanakkor végeztünk, úgyhogy hiányzott már a társaságuk. Most minden olyan, mint régen, és nagyon élvezem – mondta a kapus a sportlapnak. A 2017-ben a Bajnokok Ligája legjobb fiatal játékosának megválasztott Bíró szerint borzasztó nehéz volt kívülről, a partvonal mellett megélni az elmúlt és a jelenlegi szezon eddigi pillanatait.

– Sohasem volt súlyosabb sérülésem, és rájöttem ebben az időszakban, hogy kint sokkal jobban izgulok, mint a pályán. Idegőrlő hónapok voltak, sokszor éreztem magam tehetetlennek a lelátón, úgy éreztem néha, mintha egy fal lenne előttem, és a segítő szándék nem megy át rajta. Nyilván a sikereknél sokkal könnyebb volt együtt lenni a lányokkal, de amikor nem mentek jól a dolgok, akkor meg ott motoszkált bennem, hátha tudtam volna segíteni – nyilatkozta a 28 éves kapus.

Bíró nem akart terhet rakni a saját klubcsapatára, álláspontja szerint majd csak májusban érdemes beszélni arról, vajon reális volt-e a Final Fourba jutást célul kitűzni. A novemberi Eb-szerepléstől többet várt a kapus, de a múlttal már nem szeretne részletesen foglalkozni. A jövő lebeg a szeme előtt, például a vasárnapi BL-mérkőzés a CSM Bucuresti ellen. – A múlt hét végi bajnoki után is kérdezték tőlem; alapvetően elégedett voltam a teljesítményemmel, de az elmúlt időszakban azért sok mindent átértékeltem, és egyelőre annak is nagyon örülök, hogy a csapat teljes értékű tagja lehetek, már ott lehetek a lányokkal a bemelegítésen vagy éppen a kispadon, szóval egyelőre ez elég. Persze ha úgy alakul, hogy be kell állnom, megpróbálok mindent megtenni, hogy segíteni tudjak, de jelenleg még egy kicsit újra ismerkednem kell a közeggel – mondta a kapus.

