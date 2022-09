Szárnyalt a Fradi jobb oldala, a balra nem is volt szükség

Kisfaludy Anett nem került be a Ferencváros Odense elleni meccskeretébe, Bíró Blanka sérülés, Kovacsics Anikó szülési szabadság miatt nem volt bevethető a Ferencváros idei első Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésén a dán Odense ellen.

Öt és fél perc után hat védésnél jártak a csapatok. 4-1-re vezetett ekkor a Ferencváros, Janurik Kinga öt kapura tartó lövésből négyet kivédett. Emily Bölk elől, szemben a kapuval, Malestein és Márton a két szélen volt eredményes. Szórakoztatóan játszott a Ferencváros, Edwige támadásban és védekezésben is bent volt a pályán. Klujber és Bölk volt a két átlövő, Lekics irányított.

Kovács Anett csereként beállva volt eredményes Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

5-1-nél kért időt az Odense edzője a hetedik percben, átállt a dán bajnok a hét a hat elleni támadójátékra, később ennek komoly jelentősége lett. Reinhardt is aktív volt a másik kapuban. A nagy gólkülönbség ellenére ő volt az Odense legjobbja.

Lekics pihenőt kapott szűk negyedóra után, őt Szucsánszki váltotta. Majd Szöllősi-Zácsik Szandra érkezett tehermentesíteni Emily Bölköt. Háfra Noémi bal oldali kettest védekezett a vendégeknél, és támadásban ekkor még nem is küldte pályára az edzője.

Lekics jó játékkal debütált a Fradiban a BL-csoportmérkőzésen Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Mia Rej góljával már kettőre jött fel az Odense. Ekkor kért időt Elek Gábor, majd újabb cserék érkeztek: Alicia Stolle és Dragana Cvijics. Háfra, amint bent volt támadásban is, megszerezte az első góljáét tétmeccsen az Odense színeiben.

Megakadt a Ferencváros támadójátéka, és a védekezés sem volt olyan összeszedett, mint a meccs elején. A tizenegy perces gólcsendet feltűnően látványosan használta ki az Odense, 6-10-ről 11-10-re fordított, átvette a vezetést.

A 11. perc óta nem lőtt jobbkezes játékos gólt a Fradiban. Malesteiné volt az utolsó szó az első harminc percben, ami 12-12-es eredménnyel zárult. Az első negyedórában kilenc, a másodikban csak három gólt tudott szerezni a Ferencváros, ezért alakult döntetlenre az állás.

A második félidő kezdetére Elek Gábor a kezdőcsapatát küldte vissza a pályára.

Emily Bölk gólerősen kézilabdázott Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Klujber Katrin szerezte a folytatásban az első ferencvárosi gólt. Janurik is visszanyerte az „eredeti” formáját, Malestein, a mezőny addigi legeredményesebb játékosa is látványos gólt dobott. Hiába szaladt el kettővel a Fradi, két magyar gólra jött két dán.

Később Janurik segítségével is sikerült ellépni hátrom góllal, és a Ferencváros tartotta a három-négy gólos különbséget, Lekics teljesítménye is feljavult a folytatásra. Malesteinnek nem volt hova javulnia, ő is megszórta magát, ötgólos különbség alakult.

Időkérés nélkül állt át a hét a hat elleni játékra az Odense, de ezúttal nem tudta ezzel megzavarni a Ferencvárost, sőt a labdaszerzések után a két balkezes, Malestein és Klujber könnyen ért el egész pályás, üres kapus gólokat. Öt gólra nőtt a különbség, de az első félidő tapasztalataiból kiindulva még nem lehetett elkönyvelni a Fradi győzelmét. A második félidőben 22 perc alatt 9 gólt kapott az FTC.

A hajrában már semmi sem veszély sem fenyegette a Fradi győzelmét. Klujber dobatott egy gólt Cvijiccsel, a szerb beálló megszerezte első gólját a Fradi színeiben a BL-ben.

A Ferencváros 27-23-ra győzött. Bölk, Malestein és Klujber is hét gólt szerzett, ők voltak a magyar csapat legeredményesebb játékosai.

A találkozó után Elek Gábor, a Fradi edzője és Klujber Katrin értékelt.

Elek Gábor győzelmet ünnepelhetett Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Elek Gábor: Sok játékos erőnléti problémákkal küzd, és ez látszott, hiszen amikor cseréltünk, lelassult a játékunk.

Andrea Lekics sem volt százszázalékos erőállapotban, de számomra ő volt a mezőny legjobbja. A hét a hat elleni játékot az első félidőben precízen le tudta játszani a dán csapat, de a másodikban viszont nem. Nagyon taktikusan játszottak a lányok. Büszke vagyok rájuk.

Klujber Katrin: Nagyon együtt volt a csapat! A második félidőben sokat nyújtottunk védekezésben és támadásban is, jó volt látni, hogy milyen vidáman, olykor felszabadultan tudtunk játszani.

Jó és eredményes volt a jobb oldalunk, de mindenki mindent beleadott.

Csak így tovább!

Női kézilabda Bajnokok Ligája, A csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense (dán) 27-23 (12-12).

A Győri Audi ETO vasárnap a dán Esbjerg otthonában (tv: Sport 1, 16.00) kezdi meg szereplését a BL-ben.

Borítókép: Klujber Katrin hét gólt szerzett (Fotó: Nemzeti Sport)