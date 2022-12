Marco Rossi álmodni sem mert volna ilyen remek esztendőről

Természetesen szóba kerül az angolok legyőzése 4-0-ra idegenben, a németek elleni siker, amelyet a visszavágó követett az olaszokkal, és ez a találkozó nagyon különleges volt neki: – Döntetlen is elég lett volna a csoportelsőséghez, sajnos megint megvertek minket az olaszok. Más kérdés, hogy az egész sorozatban csak tőlük kaptunk ki. Ahogy Budapesten futballoztunk ellenük, az alapján többet érdemeltünk volna, de Gianluigi Donnarumma bizonyította: ha egy klasszisnak jó napja van, nehéz rajta kifogni. Amikor nagyon kellett volna, Fortuna is elpártolt tőlünk, de ez is csak arról árulkodik, amit állandóan hangoztatok: mindent megtehetsz a siker érdekében, de ha nincs szerencséd a fontos momentumokban, nem biztos, hogy eléred a célodat. S amire a cesenai mérkőzés kapcsán utaltam: amikor a magyar szurkolók elkezdtek tapsolni az olasz himnusz alatt, hátborzongató volt. Életem végéig a szívemben őrzöm, amit akkor éreztem.

Természetesen szóba kerül a zárás, például Dzsudzsák Balázs búcsúja is. Összegezve Marco Rossi azt mondja, álmodni sem mert ilyen esztendőről, és szerényen, de bizakodva várja 2023-at. A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: Marco Rossi az idén többször is megtapsolhatta a játékosait (Fotó: Hannibal Hanschke)