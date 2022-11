Kezdésként Rossi szándékosan nem rakja magasra a mércét

A magyar válogatott az Eb-selejtezők sorsolásán ötcsapatos csoportba került, így a selejtezősorozat két játéknapján is szabadnapos, olyankor felkészülési mérkőzést játszhat. A mieink egyik lyukas napja éppen az első játéknap lesz, az UEFA jelenleg érvényben lévő szabályzata alapján azonban a szabadnapos válogatottak is kötelesek pályára lépni, vagyis felkészülési mérkőzést játszani.

Marco Rossi együttese a fentieknek megfelelően a 2023-as évet március 23-án felkészülési mérkőzéssel kezdi, méghozzá Észtország ellen, hazai pályán. Az észtek az idei évet a Balti Kupával zárták, amelyen rajtuk kívül Lettország, Litvánia és Izland vett részt. A négycsapatos torna elődöntőjében büntetőkkel kaptak ki Lettországtól, majd a 3. helyért játszott mérkőzésen Eb-selejtezős ellenfelünket, Litvániát verték 2-0-ra. Az észtek a Nemzetek Ligája D divíziójában szerepeltek idén, és csoportgyőzelmükkel feljutottak a C ligába.

– Az idén nagyon erős ellenfeleink voltak, amelyek rendre kezdeményeztek ellenünk, így most kifejezetten olyan ellenfelet szerettünk volna, amellyel szemben valószínűleg nekünk kell majd kezdeményeznünk és feltörni a szervezett, felállt védelmet – mondta Marco Rossi az Mlsz.hu-nak. – Az észtek veszélyesek, amit az is jól mutat, hogy nyáron 0-0-s döntetlent játszottak a bennünket két vb-selejtezőn is legyőző Albániával. Bár játékosaik többsége az észt bajnokságban játszik, van kerettagjuk az Arsenalból, a Tottenhamből és az FC Zürichből is.

A mérkőzésnek ezúttal is a Puskás Aréna ad otthont. A mieink az Észtország elleni mérkőzés után négy nappal, március 27-én a bolgárok ellen kezdik meg szereplésüket az Eb-selejtező sorozatban.

Az MLSZ korábban elindította a 2023-as hazai tétmérkőzések bérleteinek értékesítését, a szezonnyitó magyar–észt összecsapás jegyeinek értékesítéséről hamarosan tájékoztatás ígér a szövetség. A szurkolók kevesebb mint egy hét alatt 25 ezer bérletet váltottak meg a Puskás Arénában rendezendő Eb-selejtezőkre.

Borítókép: a magyar válogatott a Görögország elleni 2-1-es győzelemmel zárta 2022-t (Fotó: Mirkó István)