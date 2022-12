Mbappé arra készül, hogy fájdalmat okozzon barátjának és magának is

A katari labdarúgó-világbajnokság meglepetéscsapata a marokkói válogatott, ehhez kétség sem férhet. Az afrikai csapattal az előző vb ezüst- és bronzérmese, Horvátország, illetve Belgium sem bírt, a kieséses szakaszban pedig Zijesék Spanyolországot és Portugáliát is lerendezték. Az eddigi legnagyobb falat az elődöntőben következik, ahol a címvédő Franciaországgal csap össze Walid Regragui együttese. Bár a szerdai mérkőzés esélyesének nem az ő csapata számít, de a szövetségi kapitányt ez a legkevésbé sem érdekli, hiszen már eddigi teljesítményükkel is bolondot csináltak a számok szerelmeseiből.

– Akkor 0,01 százalék esélyt kaptunk a végső győzelemre, talán most már többet adnak. A kukába ezekkel a statisztikákkal!

– mondta az eltökélt edző, aki a következő kihívástól sem ijedt meg. Sőt, alighanem csak akkor lenne elégedett, ha vasárnap a trófeát is a kezébe szoríthatná: – Egy vb-n minél tovább jutsz, annál nehezebbek a meccsek, ez normális dolog. A címvédővel találkozunk, amelyben világklasszis futballisták szerepelnek és nagyon jó edző irányítja őket, talán a világ legjobbja. De eltökéltek vagyunk, igyekszünk leküzdeni az idegességünket. És miért ne juthatnánk be a döntőbe? Egyáltalán nem vagyunk elégedettek az elődöntős részvétellel, hogy első afrikai válogatottként jutottunk négy közé. Tovább akarunk menni! Még éhesek vagyunk a sikerre, fáradtak viszont nem. Nem tudom, hogy ez elég lesz-e, de az afrikai kontinenst, valamint az arab világot egyaránt a világ tetejére akarjuk tenni. Tisztában vagyok azzal, hogy nem mi vagyunk a favoritok, viszont magabiztosak vagyunk.

Hakimi és Mbappé – cimborákból ellenfelek

Marokkó tündöklésére minden bizonnyal kevesen számítottak, a francia válogatott csillaga, Kylian Mbappé viszont közéjük tartozott. A Paris Saint-Germain csatára a vb előtt készült beszélgetés során elmondta, arra számít, hogy a címvédő megmérkőzik majd Marokkóval a vb-n. A párharc megvalósulásához elengedhetetlen volt, hogy mindkét csapat továbbjusson a csoportkörből, amihez az afrikaiaknak a már említett Horvátország, Belgium duó egyikét legalább meg kellett előzniük. Végül mindkettőt sikerült…

Mbappé ugyanakkor nem a jóstehetségét csillogtatta meg, amikor Marokkó továbbjutásáról beszélt, inkább közeli barátjának és egyben párizsi csapattársának, Asráf Hakiminek kedveskedett, aki a piros-zöld válogatott oszlopos tagja. A pályán azonban nincs helye barátságnak, ezért a világbajnok támadó úgy készült, hogy tönkre kell tennie a cimboráját, ami mindkettejüknek némi szívfájdalmat okozna. A marokkói jobbhátvéd pedig jó előre megígérte, hogy viszonzásul megrúgja őt.

– Biztos vagyok benne, hogy Asráf kétszáz százalékot fog nyújtani, hogy felülmúlja a barátját. Érdekes párharc lesz az övék, két bajnoké, mert egyikük sem megalkuvó – jellemezte a duó tagjait Regragui.

Nagy feladat áttörni a marokkói falat

A negyeddöntőben Angliát kiejtő francia válogatottnak a vb-n öt gólnál járó Mbappé zsenialitására egyébként nagy szüksége lesz, hiszen az ellenfelek eddig nemigen tudták áttörni a marokkói védelmi falat, az afrikai válogatott kapusainak az eddigi öt mérkőzésen mindössze egyszer kellett kihalászniuk a hálóból a labdát, a Kanada elleni csoportmérkőzésen. A gallokat irányító Didier Deschamps elismerésre méltónak tartja ezt a produkciót, de a védekezés mellett az ellenfél támadójátékát is dicsérte. Marokkó eddig minden mérkőzésén kevesebbet birtokolta a labdát a riválisánál, a kontrái viszont sok veszélyt rejtettek magukban.

– Lengyelországnak (a 3-1-es francia győzelemmel végződött nyolcaddöntőben – a szerk.) sem volt túl sok helyzete a tornán, amikor viszont mi találkoztunk velük, mégis több lehetőség adódott előttük a gólszerzésre. Marokkó szintén jól tud kontrázni, mindenre fel kell készülnünk. Továbbá, a marokkói válogatott szervezett védekezésére eddig egyetlen ellenfél sem talált megoldást, így nekünk is fel van adva a lecke. Nincs olyan csapat, amely önszántából lemondana a labdabirtoklásról, mindig kell hozzá egy ellenfél is. A labdabirtoklás önmagában nem elég, veszélyt is kell teremteni.

Tiszteletre méltó és csodálatos, amit Marokkó eddig elért, ezen a szinten ez nem a véletlen műve. Félelmetes ellenféllel csapunk össze

– vélekedett a francia szövetségi kapitány, akinek előfordulhat, hogy két alapemberét is nélkülöznie kell, mivel Dayot Upamecano és Adrien Rabiot megfázás miatt kihagyta a csapat tegnapi edzését.

Deschamps arról is beszélt, hogy tanítványaival felkészültek rá, hogy rengeteg hangos és ellenséges marokkói drukker lesz a stadionban, ami nem lesz a segítségükre. Az afrikai drukkerek ténykedése nem csak a francia edzőt foglalkoztatja, Hollandiában drasztikus lépésre szánták el magukat a hozzájuk kapcsolódó negatív tapasztalatok miatt. A marokkói válogatott eddigi sikereit ünneplő fanatikusok ugyanis több európai fővárosban is randalíroztak, a rendbontások megfékezésére pedig olykor rendőri beavatkozásra is szükség volt. Ezt megelőzendő Amszterdamban, Hágában, Rotterdamban és Utrechtben sem engedélyezik a mai elődöntő nyilvános közvetítését.

Labdarúgó-világbajnokság, elődöntő: Marokkó–Franciaország 20.00 (tv: M4 Sport)

Borítókép: Asráf Hakimi (balra) és Kylian Mbappé a PSG-nél jól kijönnek egymással (Fotó: AFP/Thomas Samson)