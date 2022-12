Öt törökországi hónap után Nikolics klub nélkül maradt

Nikolics Nemanja augusztus közepén igazolt az isztambuli Pendiksporhoz, miután a Fehérvár nem hosszabbította meg a nyáron lejárt szerződését. A 43-szoros válogatott csatár azóta kilenc tétmérkőzésen játszott a jelenleg a tabella hatodik helyén álló török csapatban, de november eleje óta nem lépett pályára, többnyire még a meccskeretben sem volt ott. Gólt nem szerzett a Pendikspor mezében.

A tiszavirág-életű, négy és fél hónapig tartó törökországi kaland pedig szerdán véget ért, miután a klub bejelentette, közös megegyezéssel szerződést bontott a 34 éves futballistával, aki így szabadon igazolható lett. Nikolics mellett a korábban Magyarországon is megfordult (Kaposvár és MTK) Khaly Thiam is távozott a Pendiksportól, amelynek továbbra is van magyar játékosa, a 30 éves Ugrai Roland személyében.

Borítókép: Nikolics Nemanja kevés játékpercet kapott Törökországban (Fotó: Facebook.com/PendikSporKulubu)