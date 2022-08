Három ország magyar gólkirályának a török másodosztály is kihívás

– A másodosztályban még nem volt gólkirály, ugye?

– Hajdanán volt egy jó őszöm az NB II-ben, a Kaposvölgyében tizennégy mérkőzésen tizenegy gólig jutottam, ha a télen nem igazolok Kaposvárra, jó esélyem lett volna arra, hogy a góllövőlista élén zárjam a bajnokságot, de az élvonalbeli Rákóczi hívására nem tudtam nemet mondani. Egy biztos, bárhova szerződöm, motivál, hogy én szerezzem a legtöbb gólt. Így volt ez a Vidiben, a Legiában és a Chicagóban, és így van ez most, a Pendikspornál is.

– Csütörtök este sokakat meglepett a váratlanul jött bejelentés, mely szerint a Pendikspornál folytatja pályafutását. Tényleg olyan gyorsan történt minden?

– Ennél gyorsabban aligha történhetett volna. Miután kiderült, hogy Fehérváron nem számolnak velem a jövőben, úgy voltam, akár az átigazolási időszak végéig is kivárok a döntéssel. Mivel tisztában voltam azzal, hogy harmincnégy évesen nem én vagyok az első számú opció a legtöbb klubnak, számomra is meglepő módon már júliusban sok ajánlat érkezett, négy-öt csapat sportigazgatójával is beszéltem.

– A hírek szerint a spanyol Málaga volt az egyik legkomolyabb érdeklődő.

– Való igaz, tárgyaltunk, közel álltunk a megegyezéshez, de végül mást igazoltak le a vezetők. Ez benne van a futballban, nincs is ezzel gond.

– Honnan hívták még?

– Volt érdeklődés Ciprusról, Lengyelországból, sőt még Ausztráliából is, de ezekről már felesleges beszélni, mert Törökországba szerződtem. Három héttel ezelőtt megkeresett egy másik török csapat is, amely kiesett az első osztályból, ám azonnal szeretne visszajutni. Eleinte úgy tűnt, a vezetők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy szerződtessenek, aztán a nagy lelkesedést nagy csend követte, amit nem tudtam mire vélni. Időközben a menedzserem, Filipovics Vladan hétfőn Isztambulba utazott Ugrai Rolanddal, hogy nyélbe üssék a megállapodást a Pendiksporral. Kedden már azzal keresett, hogy az elnök engem is nagyon szeretne a csapatában látni. Hirtelen azt sem tudtam, milyen együttesről van szó. Mindenesetre amit Filipovics Vladan mesélt, azzal felkeltette az érdeklődésemet, így szerdán repülőre ültem. Saját szememmel győződtem meg arról, hogy amit a telefonban hallottam, igaz. Noha a másodosztály egyik újoncáról van szó, tervekből nincs hiány, az elnök szerfelett ambiciózus.

– Milyenek az első benyomásai?

– Abszolút kedvezőek! Kis klub ez, még csak nem is tradicionális, mégis megvan a maga bája. Kedves és segítőkész mindenki, és az is sokat nyomott a latban, hogy Roland a csapattársam lesz, mi több, a korábban a Kaposvárban és az MTK-ban szereplő Khaly Thiam személyében is akad régi ismerős. Máskor nagyjából tudtam, hova kerülök, mi vár rám, ezúttal nem, ám félelem nincs bennem, kíváncsiság annál inkább.

A teljes interjú ITT olvasható el.

A török másodosztály küzdelmei a hét végén kezdődnek, Nikolics Nemanja csapata hétfőn lép pályára először. Tudomása szerint a papírjai rendben vannak, ha az edző úgy gondolja, akár már játszhatna is. Nikolics a közmédiának nyilatkozva kiemelte: minden tőle telhetőt elkövet majd, hogy a legjobbját nyújtsa, viszont eddig az idő rövidsége miatt csupán kétszer edzhetett a csapattal, és bár egészséges, fizikailag rendben érzi magát, az előző két hónapban kizárólag egyéni edzéseket végzett.

Borítókép: A 34 éves, 43-szoros válogatott Nikolics Nemanja a Pendikspornál folytatja a pályafutását (Fotó: Pendikspor)