Pelé állapota súlyosbodott, a legendát kezelő kórház rossz hírt közölt

A 82 éves Pelénél tavaly augusztusban diagnosztizáltak vastagbélrákot, ami miatt többször is kórházi kezelést kapott. November 29-én újra kórházba került, de az Egyesült Államokban élő lánya, Kelly Nascimento akkor azt mondta, hogy édesapja a korábbi médiaértesülésekkel szemben nincs életveszélyben, a vastagbélrák elleni gyógyszeres kezelését állítják be az orvosok. A katari világbajnokságon a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Tite az akkor már biztos nyolcaddöntős csapat nevében mielőbbi gyógyulást kívánt Pelének. Ezt sok neves labdarúgó is megtette, többek között a francia válogatottból Kylian Mbappé a saját közösségi oldalán üzent a brazil legendának, mint írta: „Imádkozzunk a királyért.”

A futballtörténelem egyetlen háromszoros világbajnokáról a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház december 6-án adott tájékoztatást, jelezve, hogy Pelé életjelei stabilak, s a kezelését továbbra is egy átlagos kórházi szobában végzik.

Az egészségügyi intézmény legfrissebb, közép-európai idő szerinti szerda éjjeli közleménye szerint azonban Pelé állapota rosszabbodott a rákbetegségének elhatalmasodása, valamint a vese- és szívfunkcióiban fellépő zavarok miatt. A kórház közölte, a brazil legenda továbbra is egy átlagos kórteremben fekszik, ahol megkapja a szükséges ellátást.

Pele’s health worsens; to stay in hospital during Christmas https://t.co/i4ScQhP7Ff — The Federal (@TheFederal_in) December 22, 2022

Lánya az Instagram oldalán számolt be arról, hogy édesapja nem lehet otthon a karácsonyi ünnepek alatt, és a család továbbra is köszöni azt a rengeteg szeretetet amit kap Brazíliából és a világ minden tájáról.

„A szeretetetek az imáitok iránta megnyugtatóak, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül” – posztolta Kelly Nascimento.

Pelé 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben nyert vb-t a brazil válogatottal, amelyben 92 találkozón 77 gólt szerzett.

Borítókép: Pelé a karácsonyi ünnepeket sem töltheti otthon (Forrás: AFP)