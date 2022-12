Szilágyi Áron fórumot alapított, amelynek ő is rászorul a segítségére

– Miből fedezik a költségeket?

– Tárgyalásokat folytatunk sok nagy céggel. Arról is, hogy ők maguk indítsanak olyan programokat, amelyek a céljainkat szolgálják, azaz olyan támogatásokat is adjanak, amelyek nem pusztán a sportolói pályafutásnak szólnak, hanem integrálják be a sportolót a cég munkájába, osszanak meg velük hasznos tapasztalatokat, amelyeket ő később ott vagy másutt hasznosíthat. Emellett, ha fontosnak látják ezt a kérdést, akkor örülünk a pénzügyi támogatásnak is, hiszen nekünk is szükségünk van a költségeink fedezésére.

– Sokat lendít az ügyön, ha a népszerű háromszoros olimpiai bajnok, Szilágyi Áron kopogtat egy cégvezető ajtaján?

– Abban, hogy több helyre is eljussunk, segít az, hogy ki kopogtat, de attól kezdve, hogy elmondjuk, miért jöttünk, már semmi sem szól rólam. Számomra nagy öröm, hogy eddig mindenhol kedvezően fogadták a kezdeményezésünket, még egyszer sem utasítottak vissza minket.

Forrás: Facebook/International Fencing Federation

– Említette, hogy van két diplomája. Mégis, van személyes motiváció ebben az ötletben, vagy csak mások, esetleg keserű példái ösztönözték?

– Én is élsportoló vagyok, és saját magam miatt is foglalkoztatnak ezek a kérdések. Az átállás nehézségei függetlenek a diplomák számától, hiszen minden változás nagy kihívást jelent.

Én az olimpiák után néhány napig élvezek minden percet, utána viszont olyan kiüresedés tör rám, amelyből roppant nehéz kitörni. A sportban könnyű megtalálni a következő célt, hiszen előbb-utóbb jön az új szezon, de a sporton kívül ez nem feltétlenül van így.

Sok, korábban ünnepelt sportolót láttam, akik miután visszavonultak, nem találták a helyüket, és elvesztek, a nagyközönséghez pedig már csak a tragikus sorsokról érkező hírek jutnak el.

– Az utóbbi fél éve, a júliusi világbajnoki cím óta roppant sűrű lett. Itthon és külföldön is nagy sikerrel mutatták be az önről szóló filmet, találkozott a pápával, elindította a fórumot, és még nagykövete lett a Nemzeti Tehetség Központnak is. Ez utóbbi mit jelent?

– Három éve kezdtünk el együtt dolgozni, az egyik pályázat egyik elbírálója voltam, a táborba pedig instruktorként lehettem jelen. Ez elsősorban nem sportról szól, az ország legnagyobb fiatal elméi találkoznak itt, illetve pályáznak támogatásra, akik a világ legjobb egyetemeire tartanak. A központ karolta fel a filmet, majd megszervezte a nemzetközi turnéját, amely során tíz országba jutottunk el. Nyitott szemmel kerestem mindenütt a tehetséggondozással foglalkozó alapítványokat és intézeteket, láttam brazíliai favellában zseniális zenei akadémiát, vagy New Yorkban a Peter Westbrook Alapítványt is említhetem, amely a hátrányos helyzetű fiataloknak ad kitörési lehetőséget a sporton keresztül.