Titkos tárgyalások és magyar szál az északmacedón labdarúgásban

Egy hónapja új fejezet kezdődött a tizenöt esztendeje Szkopjében megalapított, utánpótlás-nevelő akadémiát is működtető futballklub, az FC Cool történetében. November 24-én írták alá azt a szerződést, amelynek értelmében a budapesti székhelyű The Agent Kft. többségi tulajdont szerzett az egyesületi formában működő FC Coolban. Az északmacedón klub élén Raco Cvetanovszki áll, aki egy személyben megálmodója, működtetője és motorja az FC Coolnak. Noha az egyesületnek van felnőttegyüttese is – amely jelenleg a negyedosztályban szerepel –, alapvető küldetése az utánpótlás képzése. Az FC Collal kötött megállapodás első lépésben három évre szól, a klub vállalásai között szerepel, hogy ez idő alatt a felnőttgárda felkapaszkodik a másodosztályba.

A Sport1.mk északmacedón hírportál a minap arról írt, hogy a súlyos anyagi nehézségekkel küzdő, kilencszeres bajnok Vardar Szkopje magyar segítséggel menekülhet ki szorult helyzetéből. Az online lap szerint titkos tárgyalások után megállapodás született arról, hogy egy magyar villamosenergia-termeléssel és -értékesítéssel foglalkozó óriáscég, amely hamarosan Észak-Macedóniára is kiterjeszti a hálózatát, átveszi a Vardar működtetését, egyúttal rendezi a klub állítólag hárommillió euró körüli adósságát. A portál nem nevezte meg az állítólagos befektetőt.

A magyar befektető, a The Agent Kft. tulajdonosa, ifj. Gremsperger Gábor jelezte, hogy az ő szerepvállalásuk egyáltalán nincs összefüggésben a Vardar-üggyel. Szerinte egyébként érdemes erős fenntartással kezelni az efféle információkat, mert a Vardar részéről nem ez az első ilyesféle kiszivárogtatás, korábban a Turkish Airlines szponzori szerepvállalását dobták be a köztudatba.

– A véletlennek köszönhető, hogy egymásra találtunk az FC Coollal. A The Agent Kft. kiemelt feladatának tekinti a fiatal sportolók támogatását, pályafutásuk menedzselését, ennek kapcsán keresett meg a szkopjei magyar nagykövetség külgazdasági attaséja, s ajánlotta figyelmembe az FC Coolt – mondta el ifj. Gremsperger Gábor.

Borítókép: Három évre szóló megállapodást írt alá ifj. Gremsperger Gábor (balra) és a szkopjei klub elnöke, Raco Cvetanovszki (Forrás: Fccool.mk)