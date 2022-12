Tizenegy percen keresztül nem dobott gólt, kikapott a Fradi Bukarestben

Visszatért tíz hónap kihagyás után Bíró Blanka, de nem ő, hanem Janurik Kinga kezdett a kapuban. S ha már a kezdés: a Fradi remekül kapta el a rajtot a novemberi Eb all star csapatába is beválogatott jobbátlövőt, Christian Neagut is bevető CSM ellen. A hazai csapat csak a 11. percben szerezte meg az első akciógólját, a kényszerből összetákolt, a meccs alatt is rotált védősor jól muzsikált, és Janurik is biztatóan mozgott a kapuban. Bölk és Lekics, és a nullszögből is nagy gólokra képes Malestein is. S ha a dán Marie Davidsen nem véd több mint 40 százalékos hatékonysággal, komolyabb is lehetett volna a Fradi előnye.

Mindenesetre a 20. percben 8-5-re vezetett Elek Gábor csapata, majd a 27. percben érkezett Bíró, 9-7-es vezetésnél „kirúgta” Neagu büntetőjét, de pillanatok múlva a román sztár keze elsült, majd egy bődületes Bölk-kapufa után az exgyőri Pintea egyenlített. 8-5-ről lett 9-9. Végül Márton Gréta gólja zárta le az első félidőt. A Fradi kellemes meglepetést szerzett, a védelem oszlopa, Beatrice Edwige nélkül is agresszívan működött a hatos fal, Janurik, olykor Bíró pedig hozta a bravúrokat a kapuban.

Még az is belefért, hogy az Eb-n látott legjobb magyar, Klujber Katrin öt lövéséből csak egy talált célba.

A CSM-nél nem egyenletesen oszlott el a teher, és ez a gólok számában is megmutatkozott: a tízből hatot Neague, kettőt Pintea vállalt, egyet-egyet a szlovén Omoregie és a román Alexandra Dindiligan.

A szünet után egy kapufával és egy eladott labdával kezdte a meccset a Fradi, miközben a CSM kiegyenlített. Lekics és Neagu gólváltása, majd 1-0 után először a második félidő hatodik percében vezetett újra a Bukarest. Márton azonnal egyenlített.

A második félidő tizedik percére már nyolc gólnál járt a szünet után a román bajnok, ez markáns előrelépés az első 30 percben dobott 10 gólhoz képest. Feljavult a CSM, a Fradiban Alicia Stolle mutatott szép dolgokat a távoli zónából.

Neague tarthatatlan volt: negyedórával a vége előtt már a kilencedik gólját bombázta a Fradi kapujába. Malestein hetese azt jelentette, hogy a Fradi tapadt a házigazdára. Janurik helyett Bíró jött a kapuba a végjátékban. De Neaguval szemben ő sem volt hatékony. 21-20-as Fradi-előnyről lett 21-23. Elek Gábor időt kért az 52. percben. De a román rohamot nem lehetett lefékezni, 30-24 lett a vége. Nem ide.

A 13 gólig jutó extraklasszis, Christina Neague lett a meccs embere.

A mérkőzés hivatalos statisztikája ITT látható.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, A csoport, 7. forduló: CSM Bucuresti–FTC-Rail Cargo Hungaria 30-24 (10-11).

Borítókép: Bölk nagyon élt az első félidőben (Fotó: Eurohandball.com)