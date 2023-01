A katari nemzeti hős megmutatta, hogyan kell felmenni a dűnékre + videó

Még szombaton az utolsó előtti szakaszon a francia Sebastien Loeb sorozatban a hatodik szakaszgyőzelmét könyvelhette el, és a kilencszeres ralivilágbajnok pilóta ezzel rekordot döntött. Korábban rajta kívül csak a legendás Ari Vatanen volt képes arra – még 1989-ben –, hogy sorozatban öt szakaszgyőzelmet arasson, a hat azonban a négyszeres Dakar-győztes finn versenyzőnek nem jött össze. Loeb azonban hiába ünnepelhette az hetedik szakaszgyőzelmét az idei viadalon – az elején a negyedik szakaszt is ő húzta be – tisztában lehetett azzal, hogy a végső győzelemre nincs esélye, ahhoz az összetettben álló Nasszer al-Attijahat hatalmas balszerencséjére lenne szüksége. Olyan, mint amilyen őt érte a második szakaszon, amelyen a köves terepen három defektet kapott, rengeteget kellett vesztegelnie, és közel másfél órával maradt el a győztes al-Attijahtól. A második helyről pedig a 31.-re esett vissza. A második szakaszon 59. lett, és a harmadikon is akadtak gondjai, ezen a 32. időt autózta, a folytatásban azonban mindig a top 10-ben végzett, és persze főleg a hét szakaszgyőzelmének köszönhetően szépen jött fel az összetettben, „félidőben”, a hetedik szakasz után már az ötödik, a tizenkettedik után pedig a második, és itt is fejezte be a versenyt. A tegnapi záró etapon amúgy hatodikként zárt.

Al-Attijah 1:20:49 órával előzte meg Leoböt, elég volt neki három szakaszgyőzelem. A prológon hatodik lett, de a harmadik szakasz után az élre állt, és végig ott is maradt. A katariak nemzeti hőse a címét megvédve pályafutása során ötödik alkalommal nyerte a Dakar-ralit. Ezzel a örökrangsor második helyén áll, már csak a nyolcszoros bajnok legenda, a francia Stephane Peterhansel előzi meg, al-Attijah most hagyta le Vatanent.

Egy videó arról, al-Attiyah hogy megy fel a dűnékre:

Peterhansel is indult az idei Dakaron, az ötödik szakasz után a második helyen állt, de a hatodikon bukott a navigátora, akit kórházba szállítottak, így a duó kiszállt a versenyből.

A motorosoknál az argentin Kevin Benavides nyerte meg a Dakar-ralit. A vasárnapi zárószakaszon győztes dél-amerikai versenyző 55 másodperccel volt gyorsabb csapattársánál, az összetettben korábban élen álló Toby Price-nál, így előzött és 2021 után másodszor is diadalmaskodott a kétkerekűek között. a romániai Gyenes Emánuel 27. lett.

A kamionosoknál a holland Janus van Kasteren győzött.

Dakar-rali, eredmények:

14. (utolsó) szakasz, al-Hofuf–Dammam 417 km (136 km mért szakasz):

autósok:

1. Guerlain Chicherit, Alex Winocq (francia, GCK Motorsport) 1:09:24 óra

2. Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Team Audi Sport) 1:36 perc hátrány

3. Sebastian Halpren, Bernardo Graue (argentin, X-Raid Mini JCW Team) 3:08 p h.

az összetett végereménye:

1. Nasszer al-Attijah, Mathieu Baumel (katari, francia, Toyota) 45:03:15 ó

2. Sebastien Loeb, Fabian Lurquin (francia, belga, Prodrive Hunter) 1:20:49 ó h.

3. Lucas Moraes, Timo Gottschalk (brazil, német, Toyota) 1:38:31 ó h.

motorosok:

1. Kevin Benavides (argentin, KTM) 1:15:17 ó

2. Toby Price (ausztrál, KTM) 55 mp h.

3. Pablo Quintanilla (chilei, Honda) 3:15 p h.

az összetett végeredménye:

1. K. Benavides 44:27:20 ó

2. Price 43 másodperc hátrány

3. Skyler Howes (amerikai, Husqvarna) 5:04 p h.

Ilyen volt az idei Dakar-rali:

Borítókép: Nasszer al-Attijah ötödször nyerte meg a Dakar-ralit (Forrás: Twitter/Vive el Dakar)