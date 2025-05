A Real Madrid bajnoka szégyennek nevezte Vinícius tettét a Barcelona ellen

Vasárnap délután hatalmas lépést tett a spanyol bajnoki cím felé a Barcelona, miután hazai pályán 4-3-ra legyőzte a második Real Madridot az el Clásicón. A nyáron távozó Carlo Ancelotti az utolsó klasszikusán tehát vereséget szenvedett, s a második félidőben még Vinícius Júnior is gondot okozott neki. A brazil sztár egy gólpasszt adott a mesterhármast szerző Kylian Mbappénak, a második félidőben viszont megsérült, de először nem akart lejönni a pályáról...

Vinícius Júnior újra nem a teljesítményével hívta fel magára a figyelmet. Fotó: ANADOLU/ADRIA PUIG

A 75. percben járt már a szezonbeli negyedik el Clásico, amikor Vinícius a földön maradt és a bokáját fájlalva a kispad felé intett, cserét kért. Ancelotti tudomásul vette, s Endrick készen is állt a bejövetelre. A szélső viszont mégsem jött lett, folytatni tudta a játékot. Ez viszont óriási botrányhoz vezetett.

Csapattársa, Federico Valverde a pályán fejezte ki a nemtetszését, miután nem értette, hogy egygólos hátrányban, láthatóan sérülten, miért nem jött le. Vinícius a folytatásban sem volt veszélyes, s végül a 88. percben megtörtént a csere, a 21 éves Víctor Munoz váltotta.

Barcelona-szurkolók vs Vinícius

Amikor a brazil lejött, akkor a kispad fölött ülő katalán drukkerek egy strandlabdát mutattak neki, illetve örömittasan nevettek Viníciuson. S ahogy a felvételeken is jól látszik, a szélső sántított, nagy fájdalmak közepette foglalt helyet.

Ancelotti a mérkőzést követően elmondta, hogy játékosa bokája kificamodott, ezért hozta le. Arra, hogy korábban miért nem cserélt, azt felelte, az ő döntése volt.

Supporter Barca vs Viniciuspic.twitter.com/EZEjn1OExp — FaktaBola (@FaktaSepakbola) May 11, 2025

Kiakadt a korábbi Real Madrid-játékos: Ez szégyen

Álvaro Benito, a királyi gárdával egyszeres spanyol bajnok (1997) a Carrussel Deportivo nevű csatorna szakkomentátora volt vasárnap, és élő adásban kritizálta Viníciust.

– Amit Vinicius tett, az szavakkal leírhatatlan, szégyenletes – mondta Benito. – Hozd már le, Ancelotti! – folytatta a korábbi középpályás, amikor Vinícius a pályán maradt. Majd a lefújás után elmondta, a nyáron érkező vezetőedzőnek – minden bizonnyal Xabi Alonso – rengeteg dolga lesz az öltözőben, elsősorban a 24 éves szélső felfogásával.

Az új edzőnek, aki érkezik, sok munkája lesz azzal, hogy megváltoztassa néhány játékos mentalitását. Nem lehet úgy futballozni, mint Vinícius, szemmel védekezni... Gyökeres változásra van szükség a játék minden szakaszában, ha versenyképesek akarunk lenni. A támadók nagyon kényelmesen védekeznek, ami kihat a csapat többi tagjára is.

Trófea nélkül marad a Real Madrid?

Hiába Mbappé mesterhármasa, a francia egyedül nem tud csodát tenni. A Real hátránya hét pont három fordulóval a vége előtt, a Barcelona a héten már bajnok is lehet, főleg, hogy hétközi forduló lesz. Amennyiben a címvédő szerdán nem győzi le a Mallorcát (21.30), akkor a katalánok függetlenül a csütörtöki városi derbi (21.30) eredményétől, megnyerték a La Ligát. Ami azt is jelentené, hogy a klub egyik legsikeresebb edzője, Carlo Ancelotti trófea nélkül távozna a spanyol fővárosból, illetve Mbappé is maximum a gólkirályi címet zsebeli be az első idényében.