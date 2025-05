A Magyar Kupa elvesztése után a Fradinak létkérdés a bajnokság

A Ferencváros roppant sportszerű volt: sorfalat állt az érmekért és a Magyar Kupa döntője után a pódiumra sétáló paksi játékosoknak. Ők pedig zömmel a gyermekeikkel vonulva köszönték meg a szép gesztust, és velük együtt ünnepeltek, amikor a Böde Dániel és Szabó János a magasba emelte az egymás után másodszor elhódított serleget. Tavaly hosszabbításban 2-0-ra győzte le a Fradit, a hosszabbítás most is megvolt, miután 1-1-re végződött a mérkőzés a rendes játékidőben, ennyi maradt a ráadás végén is, és így tizenegyesek döntöttek.

A Magyar Kupa sorsát eldöntő pillanat: Vécsei Bálint tizenegyesét Dibusz Dénes nem tudta kivédeni Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ebben 4-3-ra a paksiak bizonyultak jobbnak, Szappanos Péter a Varga Barnabás helyére becserélt Alekszandar Pesics és Joseph lövését is kivédte, míg a tolnaiaknál csak Balogh Balázs hibázott. A paksi kapus a találkozó után elmondta, ő már két napja tudta, hogy ha a szerb támadó tizenegyest lő, akkor középen fog maradni. A párbajt megelőző sorsolás során a játékvezető kiejtette a kezéből az érmét, amin Böde Dániel nagyon kiakadt, de aligha emiatt nem szerepelt a neve a tizenegyest lövő játékosok között – pályafutása során még sohasem vállalkozott erre ilyen párharcban.

Robbie Keane megértette a szurkolók csalódottságát

Az érmek és a kupák átadását a csalódott ferencvárosi szurkolók nem várták meg, így a ceremónia nem az ő szemük előtt zajlott le. Amúgy nem csupán az eredmény miatt lehettek elkeseredettek, kedvenceik játéka sem tölthette el őket elégedettséggel: bár a Fradi a mérkőzés nagy részében sokat birtokolta a labdát, fölényben futballozott, ám nagy helyzeteket nemigen tudott kidolgozni, kicsiket is alig, és a 94. percben született egyenlítő gólja egy szöglet utáni kavarodásból esett.

Robbie Keane, a csapat vezetőedzője a nyilatkozatában úgy fogalmazott megérti, hogy a szurkolók elhagyták a Puskás Arénát, és osztozott a csalódottságukban.

Azzal kezdte, hogy soha nem jó tizenegyesekkel veszíteni egy döntőben, de gratulált a Paksnak a győzelemhez. Az ír tréner szerint játékban az ellenfél fölé nőttek.

− Megvoltak a helyzeteink, ám nem éltünk velük az első félidőben. Uraltuk a játékot a második játékrészben, növeltük a nyomást. Nekik nem igazán voltak helyzeteik. Ilyen gólt, ekkora hibából nem szabad kapni, mint mi tettük az első félidő végén − utalt Dibusz Dénes bakijára a korábbi kiváló csatár, majd arra a felvetésre, hogy Pesics gyatrán középre rúgta a tizenegyesét, megvédte az övéit:

− Nem egyszerű odaállni ilyen kiélezett helyzetben, mégsem hibáztatok senkit. Karakter kell a tizenegyesekhez. Azt mondtam a fiúknak, hogy emlékezzenek erre, és ne kelljen hasonlót átélniük. Csalódottak vagyunk, de most már a hétvégi bajnoki mérkőzésre kell koncentrálnunk

− reagált a bajnoki tabellát vezető FTC vezetőedzője, Robbie Keane.

Nála is jóval csalódottabban állt az M4 Sport kamerája elé Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke, aki szakmai elemzésbe is belefogott.

− Valljuk be, ez egy nehéz nap! A labdarúgás sokszor nem igazságos. A sok elvemmel ellentétes futballt játszó Paks megver minket. Azt hiszem, ennek tudom az okát, csak a megoldást nem. Mi évek óta egy nemzetközi porondra készülő csapatot építünk, az egy teljesen másik dolog. Ott gyors játékosok kellenek, ott futballt kell játszani.

Nem megbántva a Paksot, mert hatékony, de antifutballt játszanak, és erre nem találtuk meg a megoldást most. Talán az lehetne, hogy két csapatot építünk. Az egyik a sárdagonyázásban meg birkózásban lenne jó, meg építünk egyet nemzetközi szintre is, csak azt nagyon nehéz összehangolni, ezek járnak a fejemben most.

A kupadöntő Kubatov Gábor és Bognár György évek óta tartó szópárbaja miatt is pikáns volt, s a finálé végén a paksi edző örülhetett, a tizenegyespárbajban csapata csak egyszer, a Ferencváros kétszer hibázott.

– A végén hazárdírozás van, a szerencsejátékban ők jobbak– mondta a tizenegyeskről Kubatov Gábor az FTC klubmédiájának.

A Magyar Kupa döntőjében nem a szép foci a lényeg

A ferencvárosi elnök felvetésére tulajdonképpen válasz, amit a Paks gólszerzője, Tóth Barna mondott a lefújás után:

– A Fradi ellen egy döntőben nem kell szépen focizni, győzni kell. A csapat erejét mutatja, hogy 120 percet így lejátszottunk a Ferencváros ellen – szögezte le a támadó, aki a tavalyi döntőről sérülés miatt lemaradt, idén viszont kulcsszerepet játszott a Paks sikerében.

Tóth Barna az első félidő végén talált be, miután a tolnaiak a Ferencváros térfelén labdát szereztek. Bognár György érdeme, ez volt a taktikai elképzelés, hogy abban a zónában hibára tudjuk kényszeríteni a Ferencvárost.

Többségében ugyan kihozták a labdát, de elég volt egy labdaszerzés. Haraszti Zsolt nagyon jó ütemben szólt rám, hogy üres a kapu, és lőjem el – mondta a találatáról Tóth Barna.

A Magyar Kupa döntőjében Tóth Barna lövésével szerzett vezetést a Paks Fotó: MTI/Hegedűs Róbert

Bognár György, a Paks vezetőedzője másodszor vezette kupagyőzelemre a tolnaiakat, amihez Orbán Viktor miniszterelnök külön gratulált neki. Az edző a meccs után arról beszélt, hogy ezért a sikerért duplán meg kellett dolgozniuk.

− Nagy küzdelem volt, ezt a kupát kétszer nyertük meg. El kellett volna csalni azt a 4-5 percet a rendes játékidő ráadásában. Olyan lelkesek a játékosaim, hogy akkor is focizni akartak. Nem készültünk hosszabbításra, ezért először kevesebb támadónk volt, ezért vittük be Ádám Martint. Át kellett szervezni a csapatot menet közben sérülések miatt.

Biztos nem vagyunk olyan rossz csapat, ha kétszer meg tudtuk verni a Ferencvárost. Nagy köszönet jár az egész közegnek, nap mint nap érezzük, mennyire szeretik a csapatot.

Azt gondolom, képességekben is az első háromban azért mindenképpen ott vagyunk. De azért az, hogy bajnokságot nyerjünk… Ezt csak a sajtó szajkózza, erre azért nem vagyunk mi képesek. Jobban jár a magyar futball, ha a Ferencváros indul a BL-ben, mintha a Paks, de azért ahol tudjuk, ütjük-verjük őket.

A címvédéssel az is eldőlt, hogy Bognár György csapata a következő idényben is az Európa-liga selejtezőjében indulhat, a Ferencváros számára pedig még nagyobb lett az NB I tétje. Ha ugyanis az FTC elveszíti a bajnoki versenyfutást a Puskás Akadémiával szemben, akkor csak a harmadik számú sorozat, a Konferencialiga selejtezője jut nyáron az elmúlt hat idényben rendre európai főtáblás Fradinak.