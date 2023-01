Djokovics sérülten menetel tovább, Murray már nem tett újabb csodát

A feltételes módból is kiderül, hogy nem nyert. Az első szettet nagyon simán, 6:1-re nyerte meg Bautista, a másodikban viszont a láthatóan fájdalmakkal küzdő Murray egyenlíteni tudott 7:6-tal, úgy, hogy a rövidítésben 2:5-ről fordított. Ez a két játszma 107 percig tartott, és ez nem a skót malmára hajtotta a vizet. A harmadik szettben Bautista 4:3-nál brékelt, így 6:3-ra nyert. Így érkeztek el a felek a negyedik játszmához, amelyben Murray hihetetlen küzdeni tudásról tanúbizonyságot téve brékelni tudott és 2:0-ra vezetett, ám a folytatásban elfogyott az ereje, végül 6:4-re elveszítette a negyedik szettet és ezzel a mérkőzést is.

Fotó: Manan Vatsyayana/Europress/AFP

Nem egészséges Novak Djokovics sem, de ő azért tovább tudott lépni a tizenhat közé. A bolgár Grigor Dimitrov ellen a bal combján mutatós kötéssel állt ki, de ez nem hátráltatta abban, hogy azonnal el is vegye ellenfele adogatását. A szerb klasszis magabiztosan szervált, 5:4-nél már fogadóként jutott szettlabdához, ám Dimitrov azt hárította, majd utána brékelt is, így 6:5-nél fordított. Ekkor Djokovics mozgásán már látszódott, hogy nincs százszázalékos állapotban a lába, ennek ellenére a rövidítést 9:7-re megnyerte. Ez a játszma 77 percig tartott, és a szerb ápolást kért, majd 6:3-mal bezsebelte a másodikat is. Dimitrov nagyon rákapcsolt, de rengeteget hibázott, a rontott szervajátékok és a kettős hibák végzetessé váltak a számára.