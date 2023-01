Éledezik a magyar légió, ám egyelőre még nem játszott főszerepet

A Parma a bajnokságban szombaton a Bari vendége volt, és 4-0-ra kikapott. Balogh Botond ezúttal is végig a pályán volt, az 5. percben a marokkói válogatott Valid Seddira lövésénél próbált becsúszva keresztezni, de a saját kapujába talált, Gianluigi Buffon nem tudott védeni. Egyes források – így például a Parma honlapja – ugyan a marokkói támadónak adták a találatot, de többek között a Serie B hivatalos honlapja is öngólként könyvelte el, más kérdés, hogy inkább csak felpattant a magyar játékoson a labda, ha nem ér bele, valószínűleg akkor is kapura megy. Ezt követően további három gólt szerzett a Bari, kettőt tizenegyesesből – mindkét büntetőt Seddira értékesítette. Az első tizenegyest megelőzően a magyar védő szabálytalankodott, a negyedik gólt pedig mellőle fejelte Eddy Salcedo. Az ugyancsak az olasz másodosztályban szereplő Nagy Ádám a lecserélése előtt 68 percet játszott a Cittadellától hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedő Pisában.

A holland kupában az AZ Alkmaar Kerkez Milost a 86. percig bevetve 4-1-re legyőzve az Exelsiort jutott tovább, majd szombaton a bajnokságban a Heerenveen otthonából hozta el egy 2-0-s sikerrel a három pontot, a magyar válogatott védő ezt a találkozót végigjátszotta. A török élvonalban a Galatasaray 4-0-lal küldte haza azt a Hataysport, amelynek a keretéből hiányzott Varga Kevin, a Fenerbahce pedig a Gaziantep vendégszeretetét élvezhette, és nyert 2-1-re Szalai Attilával a védelemben. Az angol második vonalban a Middlesbrough 2-1-re nyert a Callum Stylest végig bevető Millwall ellen.

Borítókép: Balogh Botond derekasan harcolt az Inter ellen (Fotó: Inter)