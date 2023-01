Francia sztárjátékossal erősít a női Euroliga magyar címvédője

A két klub az Euroligának ugyanabban a csoportjában szerepel, és szerdán éppen a Girona lesz a magyar bajnok vendége, vélhetően Brittney Sykesszal a soraiban. A soproniak egyébként beperelték őt a sportág döntőbíróságánál, a BAT-nál, bennfentes információk szerint nyerni is fognak, csak a kártérítés összege a kérdéses. Ugyanakkor a pénz nem tud pontokat dobni, és mert a világ egyik legjobb irányítója, Courtney Vandersloot az év végén kilépett a soproni szerződéséből, a keret erősítésre szorul. Ez kedden megtörtént, a klub bejelentette, a francia válogatott és a Fenerbahce irányítója, a kiválóan védekező Olivia Epoupa érkezik a Hűség Városába várhatóan a hét végén.

Forrás: Wb-sopron.com

– Közismert, hogy november óta szerettünk volna egy hátvédet igazolni a csapat megerősítésére, ami eddig anyagi lehetőségeink és a piac adottságai miatt nem tudott megvalósulni. – világította meg az igazolás hátterét Török Zoltán ügyvezető. – Olivia személyében elit védőjátékos érkezik hozzánk, közben lassan Határ Betti visszatérésére is készülünk, és bízom benne, hogy ezzel a kerettel végre már a szezon végéig tudunk együtt dolgozni.

Olivia Epoupa egyébként 28 éves, 165 centiméter magas, és négyszeres Európa-bajnoki ezüstérmes a francia válogatottal. Ő még nem lesz ott a pályán a Girona ellen, amely rendkívül fontossá vált a Sopron számára a múlt heti, diósgyőri veresége után. A két csapat első meccsén a spanyolok 63-60-ra nyertek, a címvédő magyar együttes számára létkérdés a győzelem, ha meg akarja őrizni a helyét a B csoport tabellájának az élén. Az ebben a nyolcasban bravúrosan szereplő DVK HUN-Therm csütörtökön fogadja a török sztárcsapatot, a Mersint, és újra kivételes teljesítményt kell nyújtania.

Nikola Dudásová bevetésre készen áll. Fotó: Kscszekszard.hu

A harmadik magyar csapat az Euroligában, az Atomerőmű KSC Szekszárd az A csoportban szerepel, és szerdán a még nyeretlen görög Olimpiakosz vendége lesz. Ha a magyar csapat körül minden rendben lenne, akkor a találkozó egyértelmű esélyesének számítana, ám ez annak ellenére nincs így, hogy szintén bejelentett egy erősítést:

„Örömmel jelentjük be, hogy egy hazánkban is (el)ismert légióssal bővült keretünk: a korábban a PEAC-ban másfél szezont játszó szlovák válogatott Nikola Dudásová az idény végéig a Szekszárd játékosa lesz.

A 27 éves, 177 centiméter magas hátvéd, aki egyes és kettes poszton is otthonosan mozog, a 2022–2023-as szezont az izraeli Elitzur Ramlában kezdte, ahol két Euroliga-, hat Európa-kupa és egy bajnokin lépett pályára. Nikola már új társaival edz, előreláthatóan szerdán Athénban, az Olimpiakosz elleni Euroliga-mérkőzésen be is mutatkozhat.”

Akad azonban érzékeny veszteség is a szekszárdiaknál: az egyik legjobb játékosuk, Victoria Vivians vasárnap távol maradt a csapat bajnoki mérkőzésétől. A hírek szerint a török Galatasary csábítja, ám az átigazolási összeget tekintve a két klub álláspontja nincs közel egymáshoz, és az amerikai kosaras ezért nem akart pályára lépni. Az Atomerőmű a Dudásová érkezését bejelentő közleménye azzal zárul, hogy Victoria Vivians sorsáról a következő napokban születik döntés.

Euroliga, csoportkör, 11. forduló. Szerda, A csoport: Olimpiakosz (görög)–Szekszárd 17.30; B csoport: Sopron Basket–Girona (spanyol) 18.00. Csütörtök, B csoport: Diósgyőr–Mersin (török) 18.10.

Borítókép: Olivia Epoupa itt még a Fenerbahce játékosaként harcol a szekszárdi Boros Júliával (Fotó: Fiba.com)