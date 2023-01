Megvan a válogatott keret, amelynek ki kell jutnia az Eb-re

A diósgyőri női kosárlabdacsapat nagyszerűen teljesít az Euroligában és a bajnokságban is, így érthető, hogy Miskolcon most nagy érdeklődés kíséri a sportágat. Ebből igyekszik hasznot húzni a válogatott is, amely február 9-én Izland, majd 12-én Románia ellen zárja az Európa-bajnoki selejtezőket, és a szövetség mindkét meccset a DVTK Arénában rendezi meg. A jegyek már megvásárolhatóak, és a remények szerint sokan biztatják majd a magyar csapatot még úgy is, hogy két biztos győzelem születik majd, ám a különbség egyáltalán nem közömbös. Ezt Székely Norbert szövetségi kapitány így részletezte a szövetség honlapján:

– Itt nincs kérdés, a cél az Eb-re való kijutás, ami, hangsúlyozni szeretném, még nincs meg! Nagyon fontos, hogy ezt mindenki tudja, s megértse. Amint bejövünk az edzőtáborba, csak ez lehet a fókuszunkban. De ezzel a lányok is pontosan tisztában vannak, nincs senkinek motivációs gondja. Az első meccs lesz az, ami életbevágó, már abban a tekintetben, hogy mennyi lesz a különbség. Ugyanis Izland végez minden bizonnyal a csoportunkban a harmadik helyen, így a legjobb másodikok rangsorába mi a két Izland elleni meccsünk eredményét visszük magunkkal. Megvizsgálva az összes csoportot, ha nagy különbséggel nyerünk az északiakkal szemben, s bármennyivel legyőzzük a románokat, jó eséllyel ott vagyunk a nyári Eb-n. Ez elég nagy motivációt jelent.