Már-már Európa-bajnokságot érő vereség Spanyolországban

A magyar együttesben ilyen kvalitású kosarasokat nem találunk. A 208 centi magas center, Határ Bernadett sorolható melléjük, ám ő súlyos sérüléséből épül fel, legkorábban a tél végén léphet majd pályára. A két csapat tavalyi, szekszárdi Eb-selejtezőjén a magyar válogatott 62 pontjából ő dobott 22-t, az ő posztján az ő játékával sikerült tartani a lépést az ellenféllel, amely így is nyerni tudott négy pont különbséggel. Visszakanyarodva a kezdetekhez: Székely Norbert szövetségi kapitány csapata is nyerni ment Huelvába, de tudta, hogy ha elkerül egy nagyobb vereséget, akkor nagyon jó pozícióban várja a két februári selejtezőt, és komoly esélye marad a legjobb négy második közé kerülve kijutni a jövő nyári Európa-bajnokságra.

Kis Virágnak roppant nehéz dolga volt a spanyol palánk alatt Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A mintegy kétezer-ötszáz hazai néző bánatára a magyar válogatott higgadtan, jól védekezve kezdett. Nehéz volt a spanyolok agresszív letámadása ellen játszani, ezért becsúszott néhány eladott labda, pontatlan dobás, ám cserébe jött több lepattanó és ellopott labda is, és így Dombai Réka utolsó másodpercben célba érő triplájával, 17-16-tal zárult az első negyed. A második nem indult jól, mert kimaradt néhány dobás, olykor megingott a védekezés, és Székely Norbert hétpontos hátránynál időt kért. Sajnos a remekül triplázó házigazdák fokozatosan növelték is az előnyüket, ráadásul sok hibára is rákényszerítették a magyar játékosokat.

A szünet után nagyon rákapcsolt a csapat, szigorított a védekezésén, ám mert a dobószázaléka nem javult, nem tudott közelebb férkőzni a spanyolokhoz. Azt viszont elérte, hogy a különbség nem nőtt, sőt egy ponttal még csökkent is. A válogatott tényleg csapatként harcolt, nem egy ember vitte a hátán előre, a harmadik negyed végéig a pályára lépett tizenegy játékosból tíz már pontszerző volt. A negyedik játékrész egy 5-0-s magyar rohammal kezdődött, Kányási Veronika, Dombai Réka majd Studer Ágnes is pontos volt a hárompontos vonal mögül, és kisvártatva hétre csökkent a hazai vezetés. Astou Ndour beindult a másik oldalon, a vendéglátók is rátettek egy lapáttal a védekezésük keménységére, és mindettől nagyon komoly csata alakult ki a végére.

Astou Ndour magassági fölénye Studer Ágnessel szemben Fotó: Fiba.com

Sajnos Astou Ndourt nemigen tudtuk tartani, és az is megbosszulta magát, hogy a csapat mindössze hatvan százalékkal értékesítette a büntetőket. Ezek a pontok nagyon hiányoztak, mint ahogy több tiszta helyzet kihagyása is. Ennek ellenére a válogatott nagyon kitett magáért, Európa egyik legjobb csapatát megdolgoztatta a győzelemért, és a 77-66-os vereség a folytatást tekintve is biztató eredmény. Spanyolország már biztosan megnyerte a csoportot, a magyar válogatott lesz a második, és papíron majdnem biztos, hogy remek kosárkülönbséggel ott lesz az Eb-re utazó négy legjobb második között, ehhez persze februárban otthon nyernie kell Románia és Izland ellen, amelyeket idegenben csaknem hatvan pont különbséggel győzött le.

– Gratulálok a spanyol válogatottnak, amely a világ egyik legjobbja – mondta a mérkőzés után Székely Norbert szövetségi kapitány. – Az első negyed nagyszerű volt, a másodikban viszont sok hibát követtünk el. A második félidőben megmutattuk, miért kell ott lennünk az Eb-n, ekkor változtattunk a labda nélküli mozgások minőségén, és megbeszéltük, hogy keményebbek leszünk. Nagyon büszke vagyok a második félidőre, amit megnyertünk, és egyáltalán nem volt közömbös, hogy kikapunk, milyen különbségű vereséget szenvedünk. Arra szerződtünk, hogy kijutunk az Európa-bajnokságra, ami hat meccsen dől el. Ebből kettő még hátravan, de jó pozícióban vagyunk.

Európa-bajnoki selejtező, 4. forduló, C csoport: Spanyolország–Magyarország 77-66 (17-16, 26-13, 17-18, 17-19), Izland–Románia 68-58, a csoport állása: 1. Spanyolország 8, 2. Magyarország 6, 3. Izland 5, 4. Románia 5.

Borítókép: Maria Conde dob kosarat Dombai Réka és Dubei Debóra között (Fotó: Fiba.com)