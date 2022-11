Az egyik leggyengébb után Európa egyik legjobbja következik

Kár volt izgulni. Mert igen, érezhető volt némi feszültség a magyar női válogatott tagjainál a románok elleni Európa-bajnoki selejtező előtt. Azt mindenki tudta, hogy az ellenfél papíron sokkal gyengébb, ám a papírformát érvényesíteni kell a pályán, és ez mindig rejt magában bizonytalansági tényezőket. Székely Norbert sem várta nyugodtan a temesvári mérkőzést, a szövetségi kapitány sem ma kezdte a szakmát, megélt már sok öröm mellett több váratlan és kellemetlen meglepetést is.

Most azonban hamar kiderült, hogy felesleges volt minden aggodalom, a magyar válogatott az első másodperctől éreztette a házigazdával, hogy nem ismer kegyelmet, és komolyan gondolja, amit célként kitűzött, a lehető legnagyobb különbségű győzelmet. A két csapat nem tartozik egy súlycsoportba, és ha Székely Norbert nem küldi mind a tizenkét játékosát pályára, és nem ad azoknak is sok játékpercet, akiknek az átlagos meccseken csak kevesebb jut, akkor a 99-40-es siker még nagyobb is lehetett volna, ám ezen kár lenne sopánkodni.