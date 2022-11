Nagyon megverte a magyar válogatott a románt Temesváron

Amúgy ezt a feladatot egyszer már megoldotta ez a válogatott: egy éve Izlandon 115-58-ra tudott nyerni, így a nemzetközi porondon nem túl jelentős román együttes ellen is okkal remélhettük a hasonló sikert. A kapitány eleve úgy állította össze a keretét, hogy olyan játékosok alkossák, akik képesek megállás nélkül nyomást helyezni az ellenfélre, és képes nagyon kifárasztani azt. A két csapatra ránézve szembeötlő volt a magyar fizikai fölénye, és ennek megfelelően Székely Norbert betette a kezdőötösbe két erős magasemberét, Kiss Virágot és Cyesha Goree-t Lelik Réka, Dubei Debóra és Studer Ágnes mellé. Két perc alatt a válogatott csinált is egy 8-0-s rohanást, a román kapitány így gyorsan kényszerült időt kérni. Kiss Virág két triplájával 14-0-ra nőtt az előny, érződött, hogy magyar szempontból ez nem lesz körömrágós mérkőzés. Amikor nyolc és fél perc után, 25-0-s vezetésnél a románok megszerezték az első kosarukat, a mintegy négyszáz néző akkora ünneplést csapot, mintha éppen megnyerték volna a meccset…

Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A második negyed első perceire Székely Norbert már mind a tizenkét játékosát pályára küldte, ezt is ritkán engedheti meg magának. A találkozó előtt a minden pont számít volt a jelszó, ezért a kapitány a nagy előny ellenére tüzelte a játékosait az oldalvonal mellől, ők pedig hajtottak is tovább derekasan. Kis Virág 15 ponttal kiemelkedett a mezőnyből a szünetig, de mellette még kilencen találtak a gyűrűbe a magyarok közül, a házigazdák 14 pontján viszont csak hárman osztoztak. A harmadik negyedben jött egy kis megtorpanás, ám gond természetesen nem volt: Kiss Virág 24 pontig jutott, a magyar válogatott pedig elérte a célját, és az utolsó percben négy büntetőt is elhibázva nagy különbséggel, 99-40-re nyert.

– Elégedett vagyok azzal, ahogy a csapat védekezett, ahogy hozzáállt ehhez a meccshez, mert az első perctől az utolsóig komolyan vette elsősorban saját magát, az ellenfelet pedig megtisztelte azzal, hogy végig hajtva annyira győzte le, amennyire csak tudta – értékelt a lefújás után Székely Norbert. – A legnagyobb erényünk a csapategység, örülök, hogy mindenki értékes játékperceket tölthetett a pályán. Ennek a mérkőzésnek a tapasztalataival úgy utazunk most Spanyolországba, hogy ott is nyerni akarunk, ami kosárlabdában a világ egyik legnehezebb dolga.

Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A román szövetségi kapitány, Daniel Calancea egyáltalán nem tűnt boldogtalannak: – Elismerésem a magyar válogatottnak, jelenleg hatalmas a különbség köztünk. Nagyon-nagyon fiatal a csapatunk, hat játékosunk ezen az estén lépett pályára először a nemzeti együttesben, ketten tizenhét, ketten tizenkilenc, míg ketten huszonegy esztendősek. Nekik nyilvánvalóan nagyon nehéz volt helytállni a legmagasabb szintet képviselő rivális ellen.

A magyar válogatott egyik legerősebb játékosa a honosított amerikai Cyesha Goree, aki már meghatározó embere a csapatnak, ő a találkozó után így nyilatkozott:

– Köszönöm a román csapatnak, hogy keményen küzdött negyven percen át és jó meccset játszott, a szurkolóinak meg azt, hogy nagyszerű atmoszférát teremtett a csarnokban. Remekül teljesítettünk, agresszíven jöttünk ki az első negyedre, már az elején jelentős előnyre tettünk szert. Szépen járattuk a labdát, huszonhat gólpasszt osztottunk ki, és rengeteg lepattanót szedtünk össze. Bár könnyűnek tűnhetett a meccs, nagy ellenállásba ütköztünk a román válogatott részéről, amely a legjobbját adta végig, és természetesen tisztában vagyunk vele, mi az, amiben fejlődnünk kell a spanyolok elleni mérkőzésig.

A magyar válogatott tehát elérte a célját, meglett a nagy különbségű siker. Vasárnap Huelvában Spanyolország ellen lép pályára, és ahhoz, hogy csoportelsőként simán kijusson a jövő évi Európa-bajnokságra, a tavalyi, szekszárdi négypontos vereség után öttel kellene győznie. Ahogyan azt Székely Norbert is említette, ez roppant nehéz feladat a klasszisokat felvonultató spanyolokkal szemben, ám a második hely biztosan meglesz – februárban éppen a románokat és Izlandot látja vendégül a magyar válogatott –, és a nagy különbségre azért volt most szükség, mert a nyolc másodikból négy jut tovább, és a sorrendet pontegyenlőség esetén a kosárkülönbség dönti el.

Borítókép: Cyesha Goree-t nagyon nehéz tartani a palánk alatt (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)

Európa-bajnoki selejtező, nők, C csoport: Románia–Magyarország 40-99 (4-32, 10-24, 14-18, 12-25). A Spanyolország–Izland mérkőzés lapzártánk után ért véget.