Nemcsak a győzelem, hanem a különbsége is nagyon számít

Az Euroliga címvédője történetesen a magyar Sopron Basket, ám onnan most egyetlen magyar sem tudott bekerülni a szűkített keretbe. Európa elitsorozatában szerepel a Szekszárd és a Diósgyőr is, ám a magyar játékosaik még a tanulóidejüknél tartanak, messze nincsenek annyi tapasztalattal felvértezve, mint azoknak a legerősebb válogatottaknak a tagjai, amelyeknek a legyőzésé­vel kellene elérni a célokat.

A magyar válogatott ennek a tudatában kelt útra tegnap korán reggel Temesvárra. Az első ellenfél ma Románia lesz, és ez a mérkőzés első látásra bemelegítésnek ígérkezik az igazán nagy feladatra, a spanyolok elleni vasárnapi találkozóra. A románok az utóbbi évtizedben visszaestek, nincs nemzetközi szinten jegyzett kosarasuk, ám ettől még megnehezíthetik a magyar együttes dolgát, amelynek kötelező idegenben is nyernie.

– A győzelmi kényszerrel együtt kell élnünk – ismeri el Székely Norbert szövetségi kapitány is. – Még nem tudjuk, hogy ha érdekeltek leszünk a legjobb másodikok sorrendjének a kialakításánál, akkor Románia vagy Izland eredményeit hagyják figyelmen kívül. Ezért most itt, Temesváron az a célunk, hogy minél nagyobb különbséggel nyerjünk, mert a végelszámolásnál minden egyes pont nagyon számíthat. A lehető legagresszívabb kosárlabdával fel kell őrülnünk a hat-hét jó játékosuk erejét, hogy érvényesíthessük a mi mélyebb rotációnkat.

Székely Norbert a taktikához igazította a keretet Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A sérült, 208 centiméter magas soproni center, Határ Bernadett hiányában Kiss Virág és a csupa szív, honosított Cyesha Goree játszhat a palánkok alatt. A külső posztokon is jobban áll a magyar válogatott a románnál, ha elkapja a fonalat, a szekszárdi Studer Ágnes, a diósgyőri Kányási Veronika, a győri Dombai Réka vagy éppen a Belgiumban légióskodó Lelik Réka is hozhatja a szükséges pontokat. Székely Norbert keretének az átlagéletkora nagyon fiatal, mondhatni, hogy a jövő csapata, ám most a jelen a legfontosabb.

A tavalyi Európa-bajnokságról a csapat lemaradt, és most a sportág érdekében is rendkívül fontos lenne, ha ez a csúfság nem ismétlődne meg. Sajnos egy éve Szekszárdon a spanyolok ellen négypontos vereség lett a vége, így nagyobb a valószínűsége, hogy a legjobb négy második helyezett közé kell bejutni az üdvösséghez. A helyzetet kicsit könnyíti, hogy a FIBA döntése szerint abból a két négyesből, amelyből kizárták az oroszokat, illetve a fehéroroszokat, csak az elsők mehetnek az Eb-re, tehát tíz helyett csak nyolc második pályázik majd a kiadó négy helyre.

Kányási Veronikának parádés éve van Fotó: fiba.com

Székely Norbert egyébként a keretet nyilván a taktikához állította össze, és amikor az agresszív kosárlabdáról volt szó, akkor azt értette alatta, hogy fizikálisan tökéletes és roppant gyors, alacsonyabb játékosokra számít ezúttal többségében, ők azok, akik képesek lehetnek kifárasztani a románokat. Közéjük tartozik Kányási Veronika, a Diósgyőr játékosa, aki 23 évesen már csapata kulcsjátékosa, és remek formában kosárlabdázik ebben az idényben.

– Ez a naptári év csodás a számomra, hiszen a klubommal megnyertük a Magyar Kupát, az ősszel sikeres selejtezőkkel bejutottunk a kontinens elitjébe, az Euroligába, ott újoncként már győztes meccset is játszottunk, most a válogatottban is szeretnék ennyire sikeres lenni a csapattal – mondta Temesváron a szerda esti edzés után. – Más ez az őszi ritmus, mint amit eddig megszoktunk, más a színvonal is, de ez olyan teher, amire vágytunk.

Persze, fárasztó is, de hozzá lehet szokni, és kimondottan jól jönnek a válogatott meccsei, hiszen kizökkentenek a monotóniából, új arcok vesznek körül, új impulzusok érnek. Bár tényleg csak ritkán játszik a válogatott, de át lehet érezni a meccsek jelentőségét, és nagyon fontos, hogy eredményesek legyünk.

Láttuk videón a románok egyik meccsének a legtanulságosabb momentumait, és bár a papírforma mellettünk szól, nagyon oda kell figyelnünk, ráadásul tudjuk, hogy nem elég nyerni, a lehető legnagyobb különbséggel kell nyernünk. Igen jól tudjuk, hiszen erről szól ez a meccs, hogy minden egyes pont számít.

Borítókép: Studer Ágnes irányítóként sokat tehet a nagy különbségű győzelemért (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)