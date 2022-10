Bravúr a Diósgyőrtől, három magyar csapat lesz az Euroligában!

A DVTK mostani bravúrját egy új kezdeményezésnek köszönhetően bárki láthatta, mert az Origo élőben közvetítette, és ez csak a kezdet volt, a népszerű portál ezentúl így is jelen lesz a magyar női kosárlabdában.

A diósgyőriek nagyon magabiztosan vették az akadályokat, két korábbi sikertelen kísérlet után mondhatni, simán léptek be az elitbe. Már az előző bajnoki évben is megmutatták, hogy komoly céljaik érdekében sokat hajlandóak tenni, hiszen megnyerték a Magyar Kupát, majd a bajnokságban úgy lettek bronzérmesek, hogy az elődöntő párharcában egy meccsen le tudták győzni a később aranyérmes és az Euroligát is megnyerő Sopront. Most még erősebb lett a DVTK, amely megtartotta az eddigi értékeit, és két nagyszerű légióst szerződtetett: az ausztrál Darcee Garbin két hete bronzérmes lett hazája válogatottjával a világbajnokságon, a Puerto Rico-i Arella Guirantest pedig ott beválasztották a torna második legjobb csapatába.

Fotó: Fiba.com

Mindketten sokat tettek azért, hogy az Elicur Ramla és a Botas csütörtök esti meccse puszta formalitássá silányuljon, és a DVTK várhatja az Euroliga csoportkörének a két hét múlva következő rajtját. A klub óriási kihívások előtt áll gazdaságilag és szakmailag is a rengeteg fárasztó utazás és a minőségi ellenfelek miatt. A csoportjában találkozik majd a nagyon megerősített török Mersinnel, az olasz Schióval, a belga Mechelennel, az előző sorozat bronzérmesével, a spanyol Salamancával, a francia Lille és a spanyol Girona selejtezőpárharcának a győztesével, a francia Basket Landes együttesével, és végül, de nem utolsósorban az Euroliga címvédőjével, a Sopron Baskettel.

– Nagyon büszke vagyok a lányokra – mondta a Botas legyőzése után Völgyi Péter vezetőedző. – Ezen a meccsen is nagyon odatették magukat fizikailag és technikailag egyaránt. Köszönjük lelkes szurkolóinknak, hogy kétszer is belehajszoltak minket a győzelembe. Az elkövetkezendő hetekben és hónapokban nagy feladatok várnak ránk, a munka nagy része még ezután jön, remélem, a továbbiakban is ilyen eltökéltek leszünk.

Fotó: Fiba.com

Érdekesség, hogy a csoport két magyarja november 5-én bajnoki mérkőzésen, majd 9-én az Euroligában találkozik egymással, mindkétszer Sopronban. Tavaly a Szekszárd újoncként nem tudott meccset nyerni az Euroliga alapszakaszában, ez is jelzi, mekkora feladat előtt áll a Diósgyőr a rá váró tizennégy nemzetközi mérkőzésen. A Sopron Basket jelenleg a mezőny legeredményesebb csapata azzal, hogy az utóbbi négy befejezett kiírásban bekerült a négyes döntőbe, ahol egy ezüstérmet, két negyedik helyet szerzett, az idén áprilisban pedig felülve Európa trónjára megnyerte az Euroligát. Bár a csapat nagyszerűen rajtolt a bajnokságban, jól halad az új játékosok beépítésével, a klub szerdán este rossz hírekről számolt be a közösségi oldalán.