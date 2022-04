Világklasszis irányítót szerződtet az Euroliga-győzes Sopron Basket

Az örömbe némi ürömként vegyül, hogy a soproniakat érik veszteségek is. A bajnoki finálé második meccsén megsérült a kontinens egyik legjobb centerének tartott Határ Bernadett, a felépülése tíz-tizenkét hónapot vesz igénybe, néhányan pedig távoznak a klubtól. Az isztambuli Final Four legértékesebb játékosának választott (MVP) Gabby Williams az észak-amerikai női profi ligában, a WNBA-ben játszik május elejétől, a Seattle Storm együttesét erősíti, majd Európába visszatérve a hírek szerint Franciaországban folytatja a pályafutását. Rajta kívül távozik Briann January, aki a WNBA idénye után az ősszel nem jön vissza Európába.

Őket mindenféleképpen pótolni kell, és a Sopron Basket elsőként azonnal egy világklasszis érkezését jelentette be: a 2022–2023-as idényben a magyar bajnoknál játszik Courtney Vandersloot, a világ egyik legjobb irányítója, aki Európában a Jekatyerinburg, a WNBA-ben a Chicago Sky játékosaként ért fel a csúcsra. Számos címe mellett egy megdönthetetlennek tűnő rekordot is tart a tengerentúlon: a Chicago Sky irányítójaként a 2020-as szezon alatt lejátszott 22 mérkőzésen két számjegyű, tízes gólpasszátlaggal sokkolta a szakmát! A szerződtetése ráadásul nem terheli az engedélyezett légiósok keretét, hiszen a 33 esztendős Courtney Vandersloot amerikai–magyar kettős állampolgár, korábban szerepelt a magyar válogatottban is.

Fotó: AFP/BARRY GOSSAGE

– Miután januárban eldőlt, hogy csapatunk egyik alapembere, Briann January nem vállal több teljes európai szezont, az ő pótlását stratégiai feladatnak tekintettem – árulta el Török Zoltán, a Sopron Basket ügyvezetője. – Ennek szellemében igyekeztünk a kérdést megoldani. Briann January csapatunk motorjaként beírta magát a klub történelmébe, hiszen a nálunk eltöltött három szezon során elképesztő munkát végzett. Óriási köszönettel tartozunk neki ezekért az évekért. Úgy hiszem, hogy Courtney érkezése biztosíthatja az építkezésünk folytonosságát, ezért is, okkal kerül bejelentésre ilyen korán. Abban is bízom, hogy Fegyverneky Zsófia olyan párt kap maga mellé az irányítóposzton, akivel tökéletes szinkronban irányíthatja majd tovább a csapatunkat.

Courtney Vandersloot a nyári WNBA-szezont követően, október közepén csatlakozik majd a Gáspár Dávid vezetőedző által irányított csapathoz. Abban pedig biztosak lehetünk, hogy Határ Bernadett és Gabby Williams pótlásáról is lesz bejelentés, és mert a magyar bajnok ázsiója az Euroliga-győzelemmel igen nagyot nőtt, várhatóan ezek a bejelentések is klasszisok érkezéséről szólnak majd.



Névjegy

Név: Courtney Vandersloot

Születési idő: 1989.02.08.

Állampolgárság: amerikai–magyar

Magasság: 173 cm

Poszt: irányító

Főbb állomáshelyei: Chicago Sky, Besiktas, Wisla Krakkó, Yakin Dogu, UMMC Jekatyerinburg

Kiemelkedő eredményei: 2×Euroliga győztes, WNBA bajnok, 3×WNBA All-Star, 6×WNBA legtöbb gólpassz, 3×orosz bajnok, török bajnok