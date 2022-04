Óriási bravúr: a Sopron felült Európa trónjára, megnyerte az Euroligát!

Az biztos volt a kezdés előtt, hogy új név kerül az Euroliga serlegére. A Fenerbahce 2103, 2014 és 2017 után negyedszer rugaszkodhatott neki a csúcsnak, azt a három döntőt elveszítette, a kontinens elitsorozatának a Final Fourjába ötödször bejutott Sopron egyszer játszott finálét, hazai pályán 2018-ban az Európát nagyon régóta uraló Jekatyerinburgtól kapott ki, és lett ezüstérmes.

Fotó: fiba.com

A magyar bajnok roppant higgadtan kezdett, öt és fél perc elteltével 10-0-ra vezetett. A világklasszisokkal felvonuló törökök nem boldogultak a roppant szervezett és kemény soproni védekezéssel, és ha Gáspár Dávid játékosai kintről pontosabban céloznak, ennél is jóval nagyobb előnyt szerezhettek volna. A Fenerbahce ebben a szakaszban egyéni megoldásokkal próbálkozott, vajmi kevés sikerrel. Kevés kosár esett, mert az ellenfél is jól védekezett, ám az első negyed elsősorban a 9 pontig jutó Fegyverneky Zsófiának köszönhetően 16-6-os magyar vezetéssel zárult úgy, hogy a Sopron 16 lepattanót is szedett!

Felpörgött a Fenerbahce, agresszívabbá vált, roppant nehéz lett még dobóhelyzetet is kialakítani ellene, ha mégis, akkor azok a dobások kimaradtak. A védekezés továbbra is jó volt, ám a fizikálisan jóval erősebb törökök szép lassan, pontról pontra felzárkóztak. Csaknem három perc telt el az első soproni kosárig ebben a játékrészben, utána viszont visszaállította a tízpontos különbséget (25-15) Jelena Brooks triplájával. A palánk alatt roppant hasznos, 208 centi magasra nőtt Határ Bernadett gyorsan eljutott három faultig, ebből kettőt igazságtalanul ítéltek meg ellene. Azt tudni lehetett, hogy a meccs a védekezésről szól majd, azt azonban kevesen hitték volna, hogy a nagyszünetben csak 29-19-et mutat majd az eredményjelző…

Fotó: fiba.com

A Fenerbahce 7-2-es rohanással kezdte a térfélcsere után, és így gyorsan szoros lett az állás. Beindult Alina Jagupova és Olcay Cakir is, és négy perc alatt feljött egy pontra a hazai csapat. A soproniak átka a sok pontatlan távoli dobás volt, és ahogy fáradtak, a védekezésük is átjátszhatóbbá vált. Elsősorban Gabby Williams révén sikerült egy kicsivel mindig előrébb tartani a törököknél, majd Határ Bernadett szerzett fontos pontokat, 26 perc után 39-33-ra vezetett a magyar bajnok. Sok hibát láthattunk mindkét oldalon, óriási iramban nagy harcot vívtak egymással a csapatok, és 45-38-as magyar vezetéssel fordultak rá az utolsó negyedre.

A török együttes kispadja hosszabb, azaz a cseréi jobb minőséget képviselnek, így nagy kérdés volt, hogy mennyire bírják erővel a sok időt pályán töltő soproni kulcsjátékosok. Gabby Willams triplája lélektanilag is jót tett, tartotta a különbséget. A Fenerbahce játékán sokat segített az exsoproni Amanda Zahui beállása, de öt perccel a vége előtt még mindig hét pont volt a magyar előny. Ez azonban az utolsó másfél percre háromra fogyott, de parádésan védekezett a Sopron. Nyolc másodperccel a vége előtt Fegyverneky Zsófia egy büntetőt értékesített, a Fenerbahcénak tehát négyet kellett behoznia ennyi idő alatt. Zahui triplája kimaradt, Gabby Williams bedobott még egy büntetőt, és ezzel megtörtént a csoda: 60-55-re Isztambulban tudott nyerni a Sopron Basket, megnyerte az Euroligát, amivel hivatalosan Európa legjobb csapata lett!

A dobott pontokat nézve Gabby Willams volt a legeredményesebb 16-tal, de kiemelkedőt nyújtott a 12 pontos Fegyverneky Zsófia, a 11 pontos Briann January, a 10 pontos Határ Bernadett is, aki emellett leszedett 7 lepattanót, Jelena Brooks, aki ezúttal a 9 pontja mellé hozzátett 11 lepattanót is, Stefanie Dolson csak egy duplát dobott, ám a 7 lepattanója nagyon fontos volt, és megtette a magáét Nevana Jovanoc, Varga Alíz és Czukor Dalma is. A FIBA a döntő legjobbjának Gabby Willamset választotta.

Euroliga, döntő: Sopron Basket–Fenerbahce (török) 60–55 (16-6, 13-13, 16-19, 15-17). A 3. helyért: Perfumerias Avenida (spanyol)–USK Praha (cseh) 71-59.

Borítókép: A soproni játékosok és stábtagok a dobogó tetején (Fotó: fiba.com)