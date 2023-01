Nagy góllal egyenlített, majd fordított is az Újpest a Bp. Honvéd ellen

Nem mindennapi üzenet jelent meg a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC Facebook-oldalán csütörtökön: az újpesti klub amnesztiát hirdet közösségi oldalain minden olyan szurkoló számára, akit az elmúlt években különböző okokból letiltott. Az indoklás: „Azért döntöttünk így, mert hiszünk a második esélyben és abban, hogy mi egy család vagyunk, és minden családban vannak nézeteltérések. Az nem mindegy, hogy ezeket hogyan kezeljük.”

A mérkőzés elején az Újpest kezdett aktívabban, ám fokozatosan átvette az irányítást a Bp. Honvéd. Annyira, hogy érdekes körülmények között a vezetést is megszerezte a 30. percben. Tim Hallnak nem sikerült jól a bemutatkozás, mert ártatlan helyzetben a tizenhatoson belül kézzel belekapott a labdába, Karakó Ferenc játékvezető azonnal tizenegyest ítélt, amit a VAR megerősített, a büntetőből pedig Lukics higgadtan lőtt a jobb alsó sarokba – 0-1.

Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A második félidőre látványosan felpörgött az Újpest, és a 62. percben ki is egyenlített: Mudrinszki átadása után Kastrati a tizenhatos jobb sarka közeléből megcélozta a kaput, és remek, látványos lövést küldött a jobb felső sarokba – 1-1. A hazai csapat lendületben maradt, a kispestiek ekkor nem sok vizet zavartak. A 75. percben ez az eredményben is tükröződött: Csoboth Kevin csapott le a labdára, bevezette a tizenhatoson belülre, amikor cselezett, Csirkovics buktatta, a tizenegyesből pedig Antonov magabiztosan lőtt a jobb alsó sarokba – 2-1. A kispestiek nem tudtak veszélyesebbé válni, és bár Varga Balázs szép gólt lőtt a 92. percben, a VAR les miatt nem adta meg, de az Újpest enélkül is nyerni tudott, a második félidő alapján megérdemelten.

NB I, 17. forduló

Szombat Kisvárda Master Good–Paksi FC 2-2 (0-1), Kisvárda, 1745 néző, jv.: Bognár. Gólszerző: Mesanovic (64., 11-esből), Ötvös (80.), illetve Varga B. (25., 11-esből), Skribek (91.) Debreceni VSC–ZTE FC 3-0 (2-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 2811 néző, jv.: Káprály. Gólszerző: Szécsi (3.), Dzsudzsák (35., 11-esből), Babunszki (53.); piros lap: Mocsi (ZTE, 33.) Ferencváros–Vasas FC 0-0, Groupama Aréna, 8579 néző, jv.: Bogár Vasárnap Mezőkövesd Zsóry FC–Puskás Akadémia FC 1-0 (0-0), Mezőkövesd, jv.: Andó-Szabó. Gólszerző: Drazic (80.). Kiállítva: Baluta (93.) Újpest FC–Budapest Honvéd 2-1 (0-1), Szusza Ferenc Stadion, 4044 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Kastrati (62.), Antonov (11-esből 75.), illetve Lukics (11-esből 30.) Kecskeméti TE–Mol Fehérvár FC 17.30

Borítókép: Hátrányból fordítva nyerve az újpestiek okkal örülhettek (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)