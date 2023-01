Comore-szigeteki és martinique-i játékos is érkezett az NB I-be

Paksra két mezőnyjátékos érkezett: a 21 éves, U21-es válogatott Skribek Alen a Puskás Akadémiától, a 26 éves középpályás Haris Attila pedig korábban 83 élvonalbeli meccsen szerepelt a DVSC, a Balmazújváros és a Ferencváros színeiben. A Puskás Akadémia a hírek szerint nagyot fogott a svéd Jonathan Levivel, aki az IFK Norrköpinget hagyta el a felcsútiak kedvéért, de az Eszékről érkezett Karlo Bartolec is erősítésnek számít. Az ősz meglepetéscsapata, a Kecskemét hazahozta az olasz Torinóban kölcsönben játszó Horváth Krisztofert, valamint magához csalogatta a pécsi Nikitscher Tamást és a kispesti Polyák Kristófot. A rend kedvéért soroljuk fel a Kisvárda újoncait is, bár a nevek egyelőre nem sokat mondanak: Aleksandar Jovicic (bosnyák), Danijel Petkovic (montenegrói), Milos Szpaszics (szerb).

A Mezőkövesd külön bekezdést érdemel: kilenc új játékost jelentett be eddig a klub, akik közül egy már el is ment. A legnagyobb név a tízszeres válogatott Nagy Dominik, egzotikus kuriózum a 12-szeres Comore-szigeteki válogatott Younn Zahary és a kétszeres martinique-i válogatott Thomas Ephestion felbukkanása a magyar NB I-ben. Csatlakozott a klubhoz a magyar–norvég kettős állampolgárságú Márkus Attila, a grúz Ilja Beriasvili, a román Steliano Filip, az orosz–fehérorosz Nyikolaj Prudnyikov és az MTK-tól Lehoczky Roland is.

NB I, 17. forduló, szombat: Kisvárda–Paks 14.30

DVSC–ZTE 17.00

Ferencváros–Vasas 19.30 vasárnap:

Mezőkövesd–Puskás Akadémia 15.30

Kecskemét–Mol Fehérvár 17.30.

Borítókép: Younn Zahary a Mezőkövesd egyik téli szerzeménye (Fotó: AFP/Kenzo Tribouillard)