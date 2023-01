A dartsvilágbajnok inspirálja az NB I paksi gólkirályjelöltjét

Az elmúlt két évben a Paks adta az NB I gólkirályát, 2021-ben Hahn János 22, tavaly Ádám Martin 31 találattal végzett a lista élén. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy az első tavaszi forduló előtt Varga Barnabás a Zalaegerszeg amerikai–nigériai légiósával, Eduvie Ikobával holtversenyben tíz góllal vezeti a rangsort. Varga nem titkolt célja, hogy zsinórban harmadszor is Paksra kerüljön a gólkirályi cím.

– Úgy érzem, jó formában vagyok, de ez csak élesben derül majd ki. A csapat sikere az első, de támadóként természetesen motivál a gólkirályi cím, szeretném megszerezni, azt pedig rögtön aláírnám, ha a tavasszal sikerülne megdupláznom a góljaim számát – nyilatkozta lapunknak Varga Barnabás, aki a húszgólos álomhatár felé vezető úton szombaton Kisvárdán teheti meg a következő lépéseket.

Varga Barnabás összpontosít a Honvéd elleni meccsen. Fotó: Paksi FC

– A Kisvárda erős csapat, nem véletlenül áll a harmadik helyen, de szeretnénk visszavágni az őszi hazai vereségért, úgyhogy győzelemre készülünk – fogalmazott Varga, aki szerint a tavaszi szezon első három-négy meccs meghatározó lesz a Paks eredményessége szempontjából. Jelenleg tökéletes középcsapat a tolnai együttes, hiszen a hatodik helyen áll a 12 csapatos NB I-ben, a dobogótól négy, a kiesőhelytől öt pont választja el. – Csak előre szabad nézni, szóval inkább a dobogó felé tekintek – jegyezte meg a paksi gólkirályjelölt.

Waltner ajánlotta, Rossi eddig nem hívta

Természetesen van összefüggés egy csapat és a legjobb góllövője teljesítménye között. 2021-ben Hahn gólkirályi címéhez negyedik hely párosult, tavaly Ádám Martin találataival a hatodik helyre futott be a Paks. A velük való összehasonlítás azonban Varga szerint nem teljesen állja meg a helyét, hiszen az együttes azóta más felfogásban futballozik.

– Az elmúlt években Bognár György volt a Paks edzője, aki a támadófutball elkötelezett híve. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi rendszerben nekem kicsit nehezebb dolgom van a kapu előtt. Persze Waltner Róbert vezetőedző is csatár volt, a meglátásaival sokat segít nekem, de alapvetően másfajta futballt játszunk – magyarázta Varga.

Ebben a rendszerben nemcsak a kapu elé való érkezésben és az erősségének tartott fejjátékban van fontos szerepe az Ausztriát is megjárt csatárnak, hanem abban is, hogy fegyelmezetten visszazár a védekezésben. Waltner Róbert egy őszi nyilatkozatában ezt ki is emelte, amikor Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmébe ajánlotta Vargát.

– Jól estek a vezetőedzőnk szavai, kinek ne estek volna jól? – válaszolta a felvetésünkre Varga. – Teszem a dolgom, igyekszem jól játszani, és megfordul a fejemben, hogy egy sikeres idény után talán külföldre is vissza lehetne térni. A válogatottság szempontjából a szövetségi kapitány dolga, hogy eldöntse, mikor és kire van szüksége a keretében.

Ausztriában a nulláról indult

Varga Barnabás a Vas megyei Szentpéterfáról származik, adta magát, hogy Szombathelyen, a Haladás utánpótlásbázisát adó Illés Akadémián kapja meg az alapokat, de 16 évesen Ausztriába távozott. Ott eljutott az élvonalig, 2016-ban a Mattersburg színeiben mutatkozott be az osztrák Bundesligában, amelyben összesen 16 meccsen egy gólt ért el, játszott a Szoboszlai Dominiket bevető Salzburg ellen is, de hosszabb távon nem tudta megvetni a lábát. 2020-ban Gyirmótra tért haza, amelyben az előző NB I-es idényben 13 góllal hívta fel magára a Paks figyelmét is.